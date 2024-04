È tempo di Roma-Milan. Il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, parla in conferenza stampa in vista del match.

Il confronto per i quarti di finale di Europa League tra il Milan di mister Stefano Pioli e la Roma di Daniele Rossi riprenderà dal punteggio di 0-1, maturato a San Siro dai giallorosso grazie alla rete di Mancini. Insomma, la formazione capitolina partirà con un piccolo vantaggio nel match di ritorno, consapevole però che non basta per accedere alla fase successiva della competizione. Roma e Milan si giocheranno il proprio sogno europeo domani sera, dinanzi a quello che sarà il pubblico delle grandi occasioni. Oltre la vittoria di misura, Daniele De Rossi di fatto potrà contare sulla spinta del proprio pubblico, dose di adrenalina che i giallorossi proveranno a sfruttare al meglio continuare il proprio percorso verso la finale di Dublino.

Il Milan di Pioli metterà piede sul rettangolo vedere dell’Olimpico con un forte senso di rivalsa, in particolar modo dopo il pari amaro ottenuto in Emilia nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo di Ballardini. La Roma, invece, si presenterà con qualche minuto in meno nelle gambe, non avendo concluso la gara contro l’Udinese in seguito al malore di Ndicka. Quest’ultimo, di fatto, resterà ai box giovedì così come Azmoun, Huijsen, Kristensen e lo squalificato Cristante. Mentre il Milan dovrà fare a meno di Kalulu, Pobega e Kjaer.

De Rossi in vista del Milan

Stamani, in vista della sfida dell’Olimpico, ha parlato il tecnico della Roma, Daniele De Rossi. L’allenatore giallorosso ha risposto alle domande della stampa in occasione della consueta conferenza stampa pre gara: “Come sta Ndicka? Sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che è una cosa fastidiosa. Fortunatamente non è quello che pensavamo sul campo, ci. ha fatto spaventare”.

La gara di domani potrebbe essere cruciale per il futuro in rossonero di mister Stefano Pioli. In merito, De Rossi ha dichiarato: “Per Pioli è in crocevia? È solo una percepezione dei giornali. Il Milan è secondo, a parte la sconfitta con noi veniva da un periodo in cui le vinceva tutte. Sarà un crocevia stagionale loro per quanto riguarda gli obiettivi, sanno che devono vincere altrimenti andranno fuori dall’Europa League. Quindi, il Milan vivrà questa partita come l’ultima spiaggia”.

De Rossi si è espresso anche sull’eventuale data per il recupero di Udinese-Roma: “È una cosa di cui se ne stanno occupando i dirigenti. Sappiamo che ci sono poche date e può essere una difficoltà per chi organizza. Credo sia un bene che non si trovino delle date, perché vuol dire che siamo in fondo in Europa e quotato è un bene per il calcio italiano. Proprio per questo bisogna tutelare le squadra che stanno davanti, ma al contempo bisogna tutelare anche le altre squadre e la regolarità del campionato. Non si può di recuperare una partita a campionato finito, spero di trovi una soluzione logica”.

Sulla partita d’andata: “Abbiamo fatto una grande partita, forse avremmmo meritato di fare qualche gol in più, ma anche il Milan ha fatto una buona gara. Quello pianificato è riuscito, però è stata una partita tutto sommata equilibrata, dove secondo me abbiamo fatto qualcosa in più”.