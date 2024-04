Roma-Milan recupera un protagonista: rientro imminente

Roma-Milan è alle porte. Mancano appena due giorni alla sfida di Europa League tra rossoneri e giallorossi. Il tecnico può esultare per un rientro molto importante.

Il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare la dura trasferta di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi. In palio il pass per le semifinali, ma con ben due difficoltà. La prima è che i rossoneri sono sotto di un gol, in quanto all’andata il match fu vinto dalla Roma grazie alla rete di Mancini al 17′.

La seconda riguarda il fattore campo, in quanto adesso i rossoneri dovranno cercare di ribaltare il risultato in casa giallorossa, dove si preannuncia un’accoglienza molto ostica per i ragazzi di Stefano Pioli. Non solo. I rossoneri dovranno fare i conti anche con un rientro molto importante i casa giallorossa.

Verso Roma-Milan, buone notizie per De Rossi: recuperato Azmoun

A Roma e a Milano sono già tutti in clima pre-partita. Sia rossoneri che giallorossi vogliono strappare il pass per le semifinali di Europa League. Pur partendo dallo svantaggio, il Milan può e deve comunque giocare tutte le proprie carte a disposizione, e fare in modo di regalare una bella pagina di calcio ai propri tifosi.

Da un lato il secondo posto in campionato da tenersi stretto, dall’altro l’Europa League. Il Milan di Stefano Pioli non può concedersi il lusso di riposare. Il match contro la Roma di Daniele De Rossi è ormai alle porte, e non arrivano buone notizie per i rossoneri. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio sul suo profilo X, infatti, la Roma ha recuperato Azmoun, che oggi si è allenato in gruppo con i propri compagni.

Il recupero dell’attaccante iraniano significa tanto per De Rossi ma anche per Pioli, che dovrà fare i conti con un rientro non di poco conto. Azmoun, infortunatosi durante la sosta per le Nazionali, è infatti stato fermo ai box per diverso tempo, ed ha saltato tra l’altro proprio la gara di andata di Europa League a Milano contro i rossoneri.

L’ex Bayer Leverkusen potrebbe essere una pedina importante per De Rossi nella gara contro i rossoneri. Il Milan, comunque, cerca di non lasciarsi intimorire. Un solo imperativo per i ragazzi di Pioli: ribaltare il risultato. Il match, in programma per giovedì 18 aprile allo stadio Olimpico, sarà arbitrato dal polacco Marciniak. Calcio d’inizio ore 21:00. Si preannuncia una gara ricca di emozioni e adrenalina.