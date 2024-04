Sacchi avverte il Milan: messaggio ai tifosi prima del derby

L’ex Milan, Arrigo Sacchi, lancia un chiaro messaggio in vista del derby contro l’Inter: le sue dichiarazioni sono inequivocabili.

Il Milan di mister Stefano Pioli sta attraversa di un ottimo momento della stagione, sia sul piano della forma che in termini di risultati. Nelle ultime sei gare, tra campionato ed Europa League, la formazione rossonera ha raccolto solo vittorie, lanciandosi verso la conquista del secondo posto in Serie A e dei quarti di finale della coppa continentale.

Dopo una prima parte di stagione turbolenta, viziata anche dai troppi e costanti infortuni, Stefano Pioli ha ripreso in mano le redini della squadra, riportando serenità e consapevolezza all’interno dell’ambiente rossonero.

Del momento del Milan, reduce da sei vittorie consecutive, ha parlato un grande ex rossonero, Arrigo Sacchi. Il vecchio allenatore della compagine lombarda si è espresso sul periodo dei ragazzi di Stefano Pioli in occasione dell’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’ex tecnico del Milan ha commentato il momento della squadra rossonera usando un giudizio più che positivo. Al contempo, Arrigo Sacchi, ha toccato anche il tema derby, nel quale l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe ottenere l’aritmetica vittoria dello Scudetto dinanzi ai rivali storici.

Sacchi avverte il Milan prima del derby

Arrigo Sacchi ha espresso parere positivo nel definire le ultime prestazioni del Milan di Stefano Pioli. Tuttavia, l’ex allenatore rossonero ha tenuto a lanciare in messaggio specifico in vista del derby, in programma il lunedì 22 aprile alle ore 20:45: “A Milano si respira già l’aria del derby, Inutile negarlo: l’Inter sente di avere lo Scudetto in tasca. Obiettivamente è difficile darle torto, e il fatto di poter conquistare il titolo proprio nella supersfida contro il Milan carica i tifosi. Il popolo rossonero, però, dimostra di non aver paura, visto che ha esercitato il diritto di prelazione per tutti i biglietti”.

L’errore da non commettere in casa Milan secondo Sacchi: “Mi preme, tuttavia, segnalare un dettaglio. La stagione del Milan non va giudicata in base al risultato del derby. Sarebbe un errore madornale, e sarebbe un’ingiustizia nei confronti dei protagonisti. Il Milan sta lottando per conquistare il secondo posto in campionato: so che i rossoneri, per storia, per tradizione e per ambizione, dovrebbero sempre lottare per il primo, ma un piazzamento alle spalle dell’Inter non sarebbe certo da classificare come un fallimento. Tutt’altro, soprattutto se si considera la grande rivoluzione estiva operata sul mercato e le conseguenti difficoltà incontrate nell’assemblare il gruppo”.

Sacchi ha ribadito: “Il Milan non ha investito quanto l’Inter o quanto altre avversarie. Dunque, un secondo posto dovrebbe essere applaudito come un buon risultato. E poi c’è sempre l’Europa League, trofeo che nessun club italiano ha mai vinto, e il Milan ha la possibilità di farlo. Non è mica un traguardo da mettere in secondo piano“.