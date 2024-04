Sarri al Milan: la notizia che spiazza i tifosi e anche Pioli.

Notizia che ha del clamoroso: Maurizio Sarri sembra aver rifiutato un’offerta interessante per aspettare il Milan.

Ottimo periodo per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri infatti, dopo un inizio di stagione sotto le aspettative nel quale sono retrocessi in Europa League arrivando terzi nel proprio girone di Champions e dove hanno salutato prematuramente l’obiettivo della vittoria dello Scudetto, sembrano essersi ripresi.

Leao e compagni, infatti, hanno vinto le ultime 6 partite di Serie A, confermando il secondo posto in classifica a +6 dalla Juventus e avvicinandosi, seppur di poco, all’Inter capolista che dista ancora 14 punti. I rossoneri hanno anche passato gli ottavi di finale di Europa League eliminando lo Slavia Praga vincendo sia l’andata sia il ritorno.

C’è ancora un finale di stagione molto complicato da giocare: il Milan, infatti, vuole confermare il secondo posto in campionato provando ad insidiare il più possibile la squadra di Simone Inzaghi e punta alla vittoria dell’Europa League nella quale domani affronterà l’andata dei quarti di finale contro la Roma di Daniele De Rossi.

Periodo quindi molto delicato per i ragazzi di Pioli che recentemente aveva visto alzarsi le quotazioni che lo vedevano sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Però sono arrivate delle voci che spiazzano i tifosi e lo stesso tecnico che vedono un altro allenatore a guidare il Milan nella prossima stagione.

Milan, Sarri candidato per la panchina: Ha rifiutato lo Spartak Mosca

Dalla Russia ci arrivano delle voci su Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio dimesso il 13 marzo, che sembra aver rifiutato l’offerta di allenare per la prossima annata la Spartak Mosca. Infatti, secondo il sito russo Championat, l’allenatore toscano era finito nei radar della dirigenza del club russo che gli ha proposto di guidare la squadra nella prossima stagione.

Secca la risposta dell’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus che dovrebbe aver rifiutato affermando di aspettare il Milan. Qualche tempo fa si parlava di un interessamento del club rossonero per l’allenatore, ma con gli ultimi risultati di Stefano Pioli le voci erano diminuite.

Soluzione interessante per il club rossonero, visto lo stile di gioco di Sarri che tende a valorizzare molto gli esterni offensivi, reparto nel quale il Milan ha molti giocatori interessanti, tra cui spiccano sicuramente Rafael Leao, 12 gol e 12 assist in stagione in tutte le competizioni, e Christian Pulisic, 13 gol e 8 assist in tutte le competizioni.