Sassuolo Milan, polemiche sul gol annullato a Chukwueze: il motivo della decisione

Dubbi sulla rete annullata a Samuel Chukwueze durante il primo tempo della sfida tra Sassuolo e Milan. Spiegato il motivo della scelta.

Inizio shock per il Milan a Reggio Emilia, con il Sassuolo capace di trovare due reti con Andrea Pinamonti e Armand Lauriente nei primi dieci minuti di gara. I Rossoneri, almeno inizialmente, hanno dato la sensazione di non essere entrati in campo e di aver probabilmente la testa già alla sfida di giovedì contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gli emiliani, invece, sono partiti fortissimi per andare a caccia di punti preziosi in ottica salvezza.

Dopo i primi minuti a tinte neroverdi, i ragazzi di Stefano Pioli hanno però iniziato a carburare e al ventesimo minuto hanno subito riaperto la gara con una perla di Rafael Leao, che ha mandato al bar due difensori e l’ha piazzata sul secondo palo. La reazione del Diavolo c’è però stata anche prima della rete del fenomeno portoghese: appena tre minuti prima, infatti, gli ospiti avevano già segnato con un’incornata di Samuel Chukwueze, annullata però per un presunto fuorigioco.

L’esterno nigeriano ha sfruttato il cioccolatino di Leao, ma il guardalinee ha subito alzato la bandierina annullando il gol. Dopo un breve check del VAR, è stato confermato il fuorigioco dell’ex Villarreal, ma i replay dell’azione hanno lasciato alcuni dubbi. Nel corso della gara l’ex arbitro Luca Marelli ha chiarito la situazione.

Marelli sul fuorigioco di Chukwueze: “La spalla è in offside”

I primi replay non hanno sciolto gli iniziali dubbi e la situazione è sembrata fin da subito al limite. Dopo l’episodio Marelli ha ricostruito la dinamica dell’azione, evidenziando come la conferma del fuorigioco non sia arrivata dagli arbitri in sala VAR, ma bensì dal fuorigioco semiautomatico:

Il fuorigioco semiautomatico rileva i punti del corpo del giocatore. Per cui la spalla di Chukwueze è in offside. La decisione non è stata presa dai varisti, bensì della macchina automatica.

I successivi replay hanno mostrato come la spalla di Chukwueze, seppur di pochissimo, fosse effettivamente in offside. Tanta sfortuna, quindi, per il classe ’99 che si è visto annullare il suo quarto gol con la maglia rossonera davvero per pochi millimetri. Nella ripresa, con il Milan a caccia del pareggio, il nigeriano dovrà continuare sui livelli mostrati nella seconda parte di primo tempo e spingere la squadra alla rimonta.