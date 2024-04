Seconda squadra Milan, ci siamo! Ad allenarla ci sarà una leggenda rossonera

Sempre più concreta l’idea della creazione di una seconda squadra rossonera in vista della prossima stagione.

Molte volte vediamo giovani talenti del calcio italiano andare in prestito in altre squadre di categoria inferiore per iniziare a fare esperienza e aumentare il loro minutaggio. Queste esperienze possono far maturare sicuramente i calciatori dal punto di vista sportivo e da quello umano ma, in alcuni casi, allontanarsi da club e da strutture di alto livello non è la scelta ottimale per la crescita del giocatore. Proprio per questo motivo sono nate le seconde squadre (conosciute anche come “Under 23“), che sono composte da ragazzi delle giovanili che hanno la possibilità di fare un ulteriore step antecedente alla prima squadra.

Le società che costruiscono le seconde squadre vanno incontro a differenti vantaggi, come ad esempio quello di far crescere i giocatori secondo il pensiero e la mentalità del club, o ancora dare più tempo e spazio ai giovani calciatori delle giovanili per emergere e dimostrare il loro potenziale. Inoltre, con la presenza dell’Under 23, diventa più facile per un club avere un progetto appetibile per ingaggiare giovani promesse del futuro. In Italia abbiamo già assistito alla nascita di due seconde squadre per quanto riguarda i club di Serie A: l’Atalanta e la Juventus. Per la prossima stagione, salvo grosse sorprese, anche il Milan avrà la sua.

Il Milan Under 23 diventa realtà, Bonera sarà alla guida della squadra

Come riporta il giornalista Matteo Moretto (Relevo) sul social X, i rossoneri stanno completando gli ultimi passaggi per definire al 100% il progetto della seconda squadra in vista della prossima stagione. Il Milan Under 23 sarà allenato dall’ex difensore del Diavolo Daniele Bonera, che con i rossoneri ha totalizzato 201 presenze in 9 anni. Oggi Bonera è uno dei collaboratori di Stefano Pioli ma pare sia pronto a iniziare la sua avventura in panchina come allenatore.

L’ex calciatore, dal momento del suo ritiro nel 2019 ha sempre fatto parte dello staff rossonero, prima con mister Giampaolo e poi riconfermato anche con Pioli. Nel frattempo Bonera ha conseguito il patentino da allenatore nel 2020, che lo abilita ad essere alla guida della seconda squadra rossonera.

Per quanto riguarda la struttura, non è ancora confermato che lo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni venga utilizzato per le partite casalinghe. La società milanista però sta sondando anche altri impianti nell’hinterland milanese disposti ad ospitare nella prossima stagione l’Under 23 rossonera.