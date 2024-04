“Serve un’impresa”: Milan spacciato, semifinali lontane

Il Milan dovrà affrontare il ritorno di Europa League contro la Roma in casa, questa partita viene definita come un’impresa, di seguito sono riportate le parole

Mancano ormai poche ore alla tanto attesa partita di ritorno dei quarti di Europa League dove il Milan dovrà affrontare la Roma di Daniele De Rossi all’Olimpico. Partita non semplice sia per l’ambiente con uno stadio caloroso, ma anche perché la squadra di Pioli dovrà capovolgere il risultato dell’andata per poter arrivare in semifinale. Infatti, a San Siro la partita è finita per uno a zero per i giallorossi grazie al gol di Gianluca Mancini.

Rispetto la settimana scorsa, sicuramente ci saranno dei cambi in campo, soprattutto perché all’andata qualcosa della formazione titolare del Milan non ha funzionato, infatti, i rossoneri sono sembrati lenti e con scarse idee e non sono mancate le critiche ad allenatore e giocatori, specialmente a Rafa Leao.

Entrambe le squadre daranno il massimo per questa partita in quanto hanno il sogno di raggiungere la finale di Dublino che andrà in scena il 22 maggio 2024.

Le parole del giornalista Bonan sul Milan inerente alla prossima partita contro la Roma

Il ritorno dei quarti di Europa League sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno, ma anche in onda su Dazn, Sky Sport uno, Sky Sport 4K e Sky Sport il giorno, domani, giovedì diciotto aprile 2024. Alessandro Bonan, giornalista e conduttore televisivo, ha rilasciato un suo pensiero sulla partita di domani e soprattutto sul Milan nel corso dell’edizione di Sport 24 today a Sky Sport. Di seguito sono riportate le sue parole.

Bonan afferma, durante il suo intervento, che il risultato dell’andata lo ha sorpreso in negativo, in quanto si aspettava un Milan diverso e invece ha subito tutto dalla Roma ovvero sia la sua aggressività ma anche l’organizzazione.

Continua dichiarando che giovedì, ovvero domani, si aspetta una reazione di orgoglio e di personalità dalla squadra di Stefano Pioli. Contro il Sassuolo, partita finita per tre a tre in rimonta, afferma che i rossoneri hanno giocato con la testa alla partita dell’Europa League.

Conclude il suo intervento sottolineando come per lui, anche se non vuole esagerare, si deve parlare anche se al limite, quasi come se fosse un’impresa per il Milan vincere domani. Inoltre, inerente al futuro del mister, dichiara che se Pioli riesce in questa impresa rimette sé stesso ben piantato nella panchina del Milan.