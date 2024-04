Tabù Milan, il dato sui big match è eloquente: è un problema per Pioli

La stagione 2023/24 del Milan ha un grande neo: i big match. Il dato conferma un andamento poco felice negli appuntamenti più importanti.

La stagione calcistica 2023/24 del Milan si è rivelata un’esperienza caratterizzata da sfide e risultati altalenanti. In un contesto competitivo di alto livello, il club si è trovato ad affrontare una serie di scontri diretti, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Reduce dal k.o. contro la Roma, il Diavolo evidenzia come, quando si è dovuto fronteggiare contro avversarie di un certo livello, i risultati siano stati tutt’altro che soddisfacenti per i ragazzi di Stefano Pioli. Non solo dunque la recente sconfitta per 0-1 contro i giallorossi di Daniele de Rossi, ma anche altri big match si sono conclusi con un nulla di fatto che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri.

Milan, quanti flop nei big match: il dato

Tanti, forse troppi, i flop dei rossoneri nei big match nella stagione 2023/2024. Considerata anche la Champions League il dato evidenzia un complessivo di 7 vittorie, 7 sconfitte e 4 pareggi per i rossoneri nei match contro le ‘big’.

Il primo k.o. significativo è risalente al 16 settembre, nel derby contro l’Inter, quando i rossoneri vennero sconfitti da un sonoro 5-1 dai ragazzi di Simone Inzaghi. Poi il corto muso subito contro la Juventus e un k.o. severo contro il PSG al Parco dei Principi.

Le sconfitte nei big match, nello specifico:

(Inter – Milan 5-1)

(Milan – Juventus 0-1 )

(Paris Saint-Germain – Milan 3-0)

(Milan – Borussia Dortmund 1-3)

(Atalanta – Milan 3-2)

(Milan – Atalanta 1-2)

(Milan – Roma 0-1)

La sconfitta di ieri contro la Roma è soltanto la goccia di un vaso ormai già colmo. Il Milan non rende contro le grandi, è un dato di fatto. I big match sembrano essere delle note troppo dolenti per il Milan di Pioli, che porta a casa un dato poco rasserenante. Le vittorie, comunque, non sono state di poco conto, come quella in casa al San Siro contro il PSG il 7 novembre scorso, o ancora, sempre in Champions League, contro il Newcastle il 13 dicembre.

Vittorie nei big match:

(Roma – Milan 1-2)

(Milan – Lazio 2-0)

(Milan – Paris Saint-Germain 2-1)

(Newcastle – Milan 1-2)

(Milan – Roma 3-1)

(Milan – Napoli 1-0)

(Lazio – Milan 0-1)

Infine, difficili da digerire anche i pareggi:

(Milan – Newcastle 0-0)

(Borussia Dortmund – Milan 0-0)

(Napoli – Milan 2-2)

(Milan – Atalanta 1-1)

Il prossimo test sarà giovedì 18 aprile a Roma contro i giallorossi, per cercare di ribaltare i risultato e di smentire il dato sui big match, che preoccupa non poco i tifosi rossoneri. In palio, un pass per l’Europa molto importante.