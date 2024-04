Thiago Silva-Milan, retroscena clamoroso: notizia a sorpresa

Calciomercato Milan, spunta un clamoroso retroscena sul possibile ritorno di Thiago Silva al Milan: la notizia lascia tutti senza parole.

Il Milan dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma che gli è costato l’eliminazione dalla competizione, deve fare i conti anche con l’ennesimo derby di Milano perso contro l‘Inter. Quella contro i nerazzurri doveva essere una sorta di riscatto per farsi perdonare dai propri tifosi dopo la gara dell’Olimpico, ma i rossoneri nonostante la rete di Tomori arrivata a 10 minuti dalla fine non sono riusciti a recuperare il risultato e hanno regalato all’Inter la vittoria matematica dello scudetto. Il Milan però non può deconcentrarsi, il campionato non è ancora finito mancano cinque gare tra cui il big match proprio contro la Juventus, diretta rivale per un posto in Champions.

Adesso bisogna pensare al finale di questa stagione, poi la dirigenza rossonera si siederà a tavolino per discutere su quali saranno le priorità di calciomercato e quali saranno i giusti passi da compiere. Soprattutto si dovrà capire anche quale sarà il futuro di Stefano Pioli e su quali giocatori puntare per rinforzare la rosa rossonera e renderla più competitiva. Tra i tanti nomi che sono stati accostati al mercato del Milan ce n’è uno che i colori rossoneri li conosce molto bene, si tratta di: Thiago Silva.

Milan, la dirigenza dice no al ritorno di Thiago Silva: il retroscena

Thiago Silva ha vestito la maglia del Milan dal 2009 al 2012 giocando ben 93 partite in Serie A e segnando 5 gol. Nel periodo in cui era in Italia ha anche condiviso il campo con Zlatan Ibrahimovic, che oggi è diventato Senior Advisor di RedBird per il club rossonero.

Secondo alcune voci Silva sarebbe potuto essere il colpo a sorpresa del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore oggi in forza al Chelsea ma al termine di questa stagione, quasi sicuramente saluterà i Blues.

Secondo quanto riferito dal giornalista Nizaar Kinsella, corrispondente per lo ‘Standard Sport’, il Milan si sarebbe interessato a lui in precedenza per provare a riportarlo in rossonero nella prossima sessione di calciomercato, ma non tutti in dirigenza si sono mostrati d’accordo con quest’ipotesi. Dunque in questo momento non ci sono certezze, però con ogni probabilità il suo futuro sarà diviso tra Inghilterra, Arabia Saudita e Italia, ma in un club che non sia il Diavolo. Il giornalista ha scritto questo sul suo profilo di X:

“Uno dei club che aveva discusso dell’acquisto di Thiago Silva era il Milan, ma l’opzione è stata scartata dalle parti di San Siro. Si ritiene che club in Inghilterra, Arabia Saudita e Italia lo stiano seguendo”.