Ultim’ora Milan, batosta per Pioli: salterà la Roma e il derby

Non giungono buone notizie da Milanello. Il calciatore rossonero sarà costretto a saltare le gare decisive con Roma e Inter.

Nella trasferta di Reggio Emilia il Milan ha evitato la sconfitta in extremis, ma sono tante le cose da rivedere nella prestazione ospite. Non ci sono stati particolari passi avanti rispetto alla sconfitta casalinga con la Roma, specialmente sotto il punto di vista difensivo. La retroguardia, dopo un periodo brillante in quanto a imbattibilità, è tornata a vacillare.

Il Sassuolo, formazione non rinomata sotto il punto di vista realizzativo durante questa stagione, ha trovato la via della rete in tre occasioni, cui fortunatamente il Diavolo ha risposto scongiurando il k.o. Contro i giallorossi bisognerà chiudere la saracinesca e tentare la rimonta. Subire gol potrebbe ridurre le chance per Leao e compagni, tenendo conto del minimo vantaggio che la banda di De Rossi ha ottenuto a “San Siro”.

Per blindare la difesa, Pioli avrà nuovamente a disposizione un valore aggiunto. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Mike Maignan è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo la mancata convocazione in via precauzionale per l’ultimo match di Serie A, il francese torna a disposizione ed è pronto per giovedì. Il tecnico rossonero sorride però a metà.

Milan, rientra Maignan: ma ci sono problemi in difesa

Questa mattina Simon Kjaer si è sottoposto ad una risonanza magnetica alla coscia sinistra, seguita all’infortunio patito ieri dopo il terzo gol neroverdi siglato da Laurientè. Tuttavia il danese seguirà un percorso di cure durante la prossima settimana, il che esclude la sua presenza nel ritorno dell'”Olimpico” e preclude quasi sicuramente la convocazione per il derby di lunedì.

Aggiornamenti più “ottimisti” riguardanti le condizioni di Malick Thiaw. Anche il tedesco ha svolto degli accertamenti nelle ultime ore, ma non è stato evidenziato alcun problema. Il 28 rientrerà a breve, ma è già certa la sua assenza per squalifica nella stracittadina contro l’Inter. Inoltre, l’ex Schalke 04 dovrebbe partire dalla panchina contro la Roma. Pioli è propenso ad affidare le chiavi della retroguardia alla coppia di difesa composta da Tomori e Gabbia.

Nulla di grave, quindi, per i due centrali, che dovranno però attendere per dare il proprio contributo in un finale di stagione da brividi. Dopo alcuni passaggi a vuoto in questa stagione, i due difensori ci tengo a fare bella figura ed essere funzionali alla causa. In particolare Kjaer vorrà salutare con onore la piazza. Per l’ex Roma e Siviglia il futuro sembra già scritto, lontano da Milano. Chiudere l’annata in bellezza sarebbe il miglior modo per lasciare un ricordo nella memoria dei tifosi rossoneri.