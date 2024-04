Ultim’ora Milan, il big salta il Sassuolo: cosa filtra per la Roma

Allarme in casa Milan per l’infortunio del big. Il rossonero sarà assente domani contro il Sassuolo, a pochi giorni dal match con la Roma.

Smaltita (si spera) la sconfitta interna nell’andata dei quarti di Europa League contro la Roma, per il Milan è il momento di concentrarsi sul campionato. I Rossoneri sfideranno domani il Sassuolo, gara da vincere anche per prepararsi al meglio in vista del ritorno di Europa League contro i capitolini in programma giovedì prossimo. I ragazzi di Stefano Pioli dovranno restare concentrati anche sulla Serie A, dove l’obiettivo non può che essere quello di consolidare il secondo posto.

In settimana poi si dovrà ripensare all’Europa League, con una qualificazione senza dubbio compromessa, ma tutt’altro che irraggiungibile. Nel corso della stagione il Diavolo ha dimostrato di sapersi fare forza nei momenti più complicati ed è per questo motivo che giovedì all’Olimpico tutti i tifosi rossoneri si aspettano una prova di carattere. La Roma avrà tutto lo stadio dalla sua parte, ma il Milan dovrà dimostrarsi più forte.

Come detto non va, però, trascurato il campionato e domani bisognerà portare a casa i tre punti per congelare sempre di più la seconda posizione. A poche ore, però, dalla partita i Neroverdi di Davide Ballardini arriva una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Mike Maignan sarà, infatti, costretto a saltare il match a causa di un problema emerso in questi ultimi minuti.

Affaticamento per Maignan: salta il Sassuolo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere ex Lille non prenderà parte alla trasferta in Emilia-Romagna a causa di un affaticamento. Non ci sono, però, forti preoccupazioni per quanto riguarda la sfida contro la Roma, con il portiere francese che dovrebbe tornare in campo tra i titolari, provando a ribaltare la sconfitta di San Siro per strappare il pass delle semifinale della competizione, con il Bayer Leverkusen (vittorio per 2-0 contro il West Ham) probabile avversario.

Con ogni probabilità si tratta, quindi, di semplice precauzione, con il Milan non vuole correre rischi inutili. La priorità è ovviamente il ritorno dei quarti di Europa League e si non vuole rischiare di affrontare una delle gare più importanti della stagione senza il portierone francese tra i pali. Il classe ’95, seppur non stia vivendo la sua miglior stagione in carriera, resta comunque uno dei pilastri della squadra e la sua personalità, oltre al suo infinito talento, saranno fondamentali per provare a sbancare l’Olimpico.