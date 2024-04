ULTIM’ORA – Milan, ufficiale il rinnovo: firma fino al 2028

Fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo del giocatore del Milan. Il rossonero ha prolungato il suo contratto fino al 2028.

Poco più di 48 ore e sarà tempo per il Milan di scendere in campo all’Olimpico, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alle semifinali di Europa League. L’avversario sarà la Roma di Daniele De Rossi e vista la vittoria di misura dei capitolini a San Siro, sarà necessario per il Diavolo un successo con almeno una rete di scarto, per portare quantomeno la sfida ai supplementari.

I Rossoneri di Stefano Pioli non sono, però, l’unica squadra che vuole puntare ad arrivare sul tetto dell’Europa, provando a portare a casa l’Europa League. Anche la Primavera di Ignazio Abate sta stupendo tutti in Youth League, riuscendo a staccare il pass delle semifinali dove sfiderà il Porto, dopo aver fatto fuori il Real Madrid ai calci di rigore.

Tra i ragazzi copertina della squadra c’è senza dubbio Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 nonché capitano. Il talentino rossonero sta dimostrando tutto il suo talento e negli scorsi mesi ha anche avuto l’occasione (due volte in Serie A e una in Coppa Italia) di fare il suo debutto tra i grandi. Il gioiellino originario di Busto Arstizio ha un futuro più che luminoso davanti a sé e il Milan non vuole di certo farselo scappare.

Il Milan blinda Zeroli: ufficiale il rinnovo fino al 2028

Il 19enne sta vivendo una stagione magnifica, soprattutto in Youth League dove ha trovato la via del gol in addirittura 4 occasioni sulle 7 presenze collezionate. I Rossoneri vogliono puntarci ancora a lungo ed oggi è arrivato il comunicato ufficiale sul rinnovo del giovane centrocampista fino al 2028. Grande riconoscimento per Zeroli, che lo scorso dicembre ha anche fatto il suo debutto in Prima Squadra nella sfida a San Siro contro il Sassuolo.

Il classe 2005 è uno dei talenti più luminosi su cui può far affidamento la società e non ci sarà da stupirsi se già dal prossimo anno le presenze in Prima Squadra saranno molte di più. Nelle ultime gare, compresa la sfida di Europa League contro la Roma, ha fatto anche parte dei convocati ed è probabile che prima del termine della stagione Zeroli possa anche scendere in campo per qualche minuto. Durante gli anni il Milan di Cardinale ha sempre dimostrato di puntare tanto sui giovani e Zeroli fa senza dubbio parte del gruppo del futuro.