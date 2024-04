Verso il derby, l’opinionista non ha dubbi: “Resta solo una cosa al Milan”

A poche ore dal Derby della Madonnina, l’ex calciatore della Serie A si è espresso sulle possibilità del Milan contro i cugini nerazzurri.

Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio tra Milan e Inter, match che chiuderà la 33* giornata di Serie A. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Colombo, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. A bordo campo, tra le due panchine, ci sarà Massa mentre dalla sala Var di Lissone ci saranno Marini e Mariani. Le due milanesi scenderanno in campo domani sera, lunedì 22 aprile, alle ore 20:45 a San Siro: il Meazza sarà colorato di rossonero, ma il pubblico nerazzurro cercherà in tutti i modi di sovrastare quello del Milan, anche perché l’entusiasmo in casa Inter è al settimo cielo.

La squadra di Stefano Pioli è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale di Europa League: i rossoneri hanno perso la doppia sfida contro la Roma con il risultato totale di 3 a 1. Dopo la sconfitta dell’Olimpico, tutta la squadra è andata sotto il settore ospiti dalla propria Curva, che ha lanciato un messaggio chiaro al Milan: far slittare la festa Scudetto dell’Inter. Ebbene sì, perché i cugini nerazzurri, con i tre punti, possono conquistare la seconda stella nel Derby della Madonnina. E per il Milan sarebbe una vera e propria beffa.

Milan-Inter, Parolo non ha dubbi: cosa rimane al Milan

L’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del Derby tra Milan e Inter, in particolare rivolgendosi alla formazione rossonera e alle ultime possibilità rimaste:

Ormai l’unica cosa che al Milan resta è non far festeggiare il derby all’Inter in casa. Il posto in Champions League è garantito e vincere il derby è l’ultima cosa che può fare Pioli per rendere meglio il finale del suo percorso al Milan.

Poi sui Derby persi dal Milan: attualmente, l’Inter ha vinto 5 derby consecutivi e l’ultimo vinto dal Milan rimane quello nell’anno del 19° Scudetto dei rossoneri:

C’è stato il derby che ha dato lo scudetto nel 2022 al Milan, ma quello è stato dimenticato e quello ha cambiato la storia della stagione. I giocatori rossoneri si sentono forti e dovranno dimostrarlo in campo contro l’Inter, devono dimostrare di valere qualcosa e devono mostrare la loro riconoscenza al mister e chiudere al meglio un percorso con lui.

Domani sera tutti gli occhi degli appassionati sportivi saranno puntati su Milan-Inter, che potrà consegnare lo Scudetto della stagione 2023/2024, ma il Milan proverà a rovinare la festa nerazzurra.