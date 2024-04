Verso Milan Inter, due rientri per Pioli: mentre Inzaghi perde un giocatore

Buone notizie per il Milan di mister Stefano Pioli. Due rossoneri viaggiano verso la strada del recupero.

Il Milan di mister Stefano Pioli è pronto a confermare quanto di buono sta facendo in queste ultime gare anche in occasione della 32esima giornata di Serie A. Dopo l’importante successo ottenuto all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, la squadra rossonera si appresta a fare ritorno tra le mura amiche dello stadio San Siro per il match di campionato contro il Lecce di Luca Gotti. La formazione lombarda, reduce da quattro successi consecutivi, ha tutte le intenzioni di continuare ad inanellare punti per proseguire senza freni la propria marcia verso l’obiettivo Champions League. Il Milan vuole dare seguito al proprio trend positivo sia per restare salda in seconda posizione che per continuare a tenere a debita distanza la Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente a -6 dai rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli sta continuando a lavorare sodo sui campi di allenamento di Milanello per arrivare pronta alla sfida casalinga contro il Lecce, in programma alla scala del calcio sabato 6 aprile alle ore 15:00. Proprio in vista della gara interna contro i salentini, sono arrivate due ottime notizie dall’infermeria rossonera per mister Stefano Pioli. Due giocatori starebbero viaggiando a grandi passi verso la strada del recupero definitivo. Il Milan dovrebbe tornare a fare affidamento su Simon Kjaer e Tommaso Pobega.

Buone notizie dall’infermeria: Pioli sorride

Arrivano buone notizie dall’infermeria del Milan per mister Stefano Pioli. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Simon Kjaer e Tommaso Pobega sono prossimi dal ritornare a disposizione del tecnico rossonero. Quello più vicino al recupero sarebbe il difensore danese, alle prese con un problema muscolare subito in nazionale. Mentre il centrocampista rossonero è fermo da dicembre per l’infortunio al tendine del retto femorale sinistro, problema quasi debellato del tutto.

La cosa certa è che Kjaer e Pobega arriveranno pronti al derby contro l’Inter, in programma lunedì 22 aprile. Proprio dall’altra parte di Milano, sponda nerazzurra, non sono arrivate delle buone notizie dall’infermeria. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Juan Cuadrado per un altro mese a causa della riatletizzazione post operazione al tendine d’Achille. Il colombiano è fermo dal 20 dicembre scorso.

Sia Simon Kjaer che Tommaso Pobega si sono allenati individualmente negli ultimi due giorni: il loro recupero potrebbe essere ormai imminente. Il difensore danese potrebbe rientrare tra i convocati di mister Stefano Pioli già a partire dalla sfida casalinga contro il Lecce. D’altronde, lo stesso tecnico di Parma aveva dichiarato che l’assenza di Kjaer contro la Fiorentina era solamente a scopo precauzionale.

A stretto giro dovrebbe tornare anche Tommaso Pobega, il cui rientro può offrire un’altra alternativa in mezzo al campo al Milan di mister Stefano Pioli. Nel frattempo, le redini della mediana rossonera per la gara con il Lecce, saranno affidate alla coppia Adli-Reijnders, dal momento che Bennacer verrà molto probabilmente spostato sulla trequarti a causa dell’assenza per squalifica di Loftus-Cheek. Tra gli assenti della gara ci sarà anche Kalulu, out per una lesione al legamento collaterale del ginocchio.