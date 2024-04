Verso Milan-Lecce, Pioli escluderà un titolarissimo: l’annuncio

Arrivano notizie sulle scelte di Stefano Pioli in vista della prossima partita di campionato del suo Milan.

Domani alle ore 15:00 allo stadio San Siro andrà in scena Milan-Lecce, partita valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano in grande forma dopo le ultime 6 vittorie consecutive. I salentini, che occupano la tredicesima posizione in classifica, sembrano aver ritrovato la quadra dopo il cambio allenatore. La squadra allenata da Pioli, seconda in classifica, deve vincere per mantenere la striscia di risultati positivi. Inoltre i tifosi sperano nei 3 punti anche per rimandare il più possibile la matematica vittoria dello Scudetto dei cugini interisti.

Sarà sicuramente una sfida tosta per il Diavolo, in quanto il Lecce con Gotti in panchina è riuscita a racimolare 4 punti in due partite: una vittoria nella sfida salvezza con la Salernitana e un importante pareggio casalingo con la Roma. Il club di Saverio Sticchi Damiani ha solo 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e, essendo a solo 8 giornate dalla fine, venderà cara la pelle nonostante l’avversario ostico. Pioli dunque, dovrà essere bravo a tenere alta la concentrazione dei suoi giocatori.

Milan: contro il Lecce turno di riposo per Bennacer

Come riporta nell’edizione odierna La gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero Syefano Pioli sembra intenzionato a dare un turno di riposo all’algerino Isamel Bennacer. La squadra di Milano inoltre, dovrà fare a meno dello squalificato Ruben Loftus-Cheek in mezzo al campo oltre che agli infortunati Pobega, Kalulu e Kjaer. Se la gara poi si metterà sui giusti binari, Pioli potrebbe far rifiatare altre pedine importanti della rosa in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League di giovedì sera contro la Roma.

Per quanto riguarda la linea difensiva, dovrebbero essere riconfermati gli stessi visti a Firenze tranne che per il ritorno di Theo Hernandez sulla sinistra (squalificato la scorsa giornata): con Maignan tra i pali, il capitano Calabria a destra e Thiaw affiancato da Tomori come difensori centrali. In mezzo al campo spazio per Adli, Reijnders e Musah che prenderà il posto proprio di Bennacer.

Nessuna novità invece in attacco dove Pioli affiderà di nuovo il ruolo di punta a Olivier Giroud. A sostegno del francese confermato Rafael Leao a sinistra mentre sull’altro lato ci sarà il ritorno da titolare per l’americano Christian Pulisic, partito dalla panchina nella sfida contro la Fiorentina.