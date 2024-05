Addio Pioli, quando verrà comunicato l’esonero: la novità su Fonseca

Arriva la notizia sull’esonero di Stefano Pioli e la decisione presa su Paulo Fonseca. Novità per il Milan e il suo futuro.

Il club rossonero ha scelto cosa fare per la prossima stagione. Sabato ci sarà l’ultima gara interna a chiudere questa stagione non troppo positiva per il Milan e intanto arriverà anche la separazione ufficiale tra la società e l’attuale tecnico rossonero Stefano Pioli. In seguito il Milan dovrà decidere il suo prossimo allenatore e il nome di Paulo Fonseca sembra essere quello principale per sostituire l’emiliano e ci sono delle novità per quanto riguarda l’interesse del club nei suoi confronti.

Il Milan ha dunque deciso cosa fare e come agire per le prossime giornate. Difatti l’esonero ufficiale di Pioli è ormai vicino e il club ha deciso su chi puntare per la prossima stagione. A riportarlo è Matteo Moretto e c’è una data precisa sull’ufficialità che riguarda Pioli. Sabato ci sarà l’ultima gara di Serie A e al Milan alcuni volti ci saranno per un’ultima volta. Di seguito la notizia su Pioli e sul suo successore.

Pioli, presto l’ufficialità sull’esonero: poi la decisione su Fonseca

Il club rossonero agirà molto velocemente per dare subito inizio al nuovo ciclo con il nuovo tecnico che presto siederà sulla panchina del Milan; la notizia su Pioli e Fonseca.

Sabato sarà l’ultimo ballo di Giroud ma sarà anche l’ultima di Stefano Pioli a San Siro dopo anni positivi passati al Diavolo. Difatti il club ha comunicato al tecnico emiliano che non sarà più l’allenatore del Milan.

Il Milan si separerà dunque da Stefano Pioli e lo farà subito dopo la gara di sabato contro la Salernitana. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X però sarà già nelle prossime ore che arriverà l’ufficialità dell’esonero di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Dopo l’ufficialità su Pioli si va forte sul nome di Paulo Fonseca che sembra ormai essere il suo successore e il Milan vorrebbe concretamente chiudere con l’allenatore portoghese che dunque è lontano ormai da altre destinazioni francesi dopo l’esperienza al Lille. Difatti il Milan ha proposto un contratto di due anni più opzione all’allenatore portoghese e nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per definire l’accordo e le cifre.

Dunque sembra essere solo questione di tempo e l’ex tecnico della Roma con tutta probabilità entrerà a far parte della famiglia del Diavolo.