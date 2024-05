Calciomercato Milan, accelerata per nuovo colpo: contatti serrati, c’è l’okay di Ibrahimovic

Calciomercato Milan, la dirigenza ha nel mirino un obiettivo di mercato per quest’estate: arriva anche l’ok di Ibrahimovic.

Il Milan è in attesa di poter finalmente annunciare ufficialmente che Paulo Fonseca sarà il prossimo allenatore rossonero, ma per farlo bisognerà aspettare ancora un po’. Nell’attesa però la dirigenza studia comunque i profili più interessanti che potrebbero arrivare durante questa sessione estiva di mercato. La cifra a disposizione del Milan per muoversi è abbastanza larga dunque i rossoneri potranno divertirsi per bene a scegliere. Ovviamente ogni decisione sui giocatori verrà presa in accordo con l’allenatore per consentire di avere i profili adatti al gioco proposto. Gli obiettivi estivi sono un po’, bisogna rafforzare e allungare la rosa rossonera soprattutto in prospettiva della prossima stagione dove gli impegni saranno tanti.

Il Milan vuole investire, nuovamente, a centrocampo nonostante sia stato cambiato quasi totalmente il reparto appena un anno fa, perché i rossoneri si sono accorti che al momento non c’è un giocatore in grado di fungere da ‘schermo’ davanti la difesa. Perso Franck Kessié nell’estate 2022 e ceduto Sandro Tonali l’anno seguente, tra Yacine Adli, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah e Tommaso Pobega, nessuno è riuscito a dare quella sicurezza in più in fase difensiva. A testimoniare ciò sono i numeri visto che sono sate 69 i gol presi in stagione in tutte le competizioni.

Milan, arriva l’ok di Ibrahimovic per Fofana

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il profilo preferito dal calciomercato Milan per il centrocampo della prossima stagione è quello di Fofana del Monaco. Classe 1999, del Monaco e in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, è anche titolare della Nazionale francese. Il giocatore può arrivare per una cifra pari a 20-25 milioni di euro.

I rossoneri, però, tengono in caldo anche due alternative nel caso la prima non dovesse andare a buon fine. Fofana piace molto ai rossoneri proprio perchè è forte fisicamente ed è bravo in fase di transizione. Sarebbe senza dubbio un valore aggiunto al reparto centrale e un regalo per Fonseca, che lo inserirebbe perfettamente nel suo gioco.

A quanto pare la dirigenza si è già mossa, Furlani in particolare, con l’ok di Ibrahimovic e Moncada, avrebbe avviato dei contatti serrati con il club francese per trovare la quadra sul centrocampista in scadenza il prossimo anno. Ancora quindi nulla di certo, le parti sono in continuo contatto e confronto ma sul giocatore c’è un po’ di concorrenza italiana. Su Fofana infatti c’è l’interesse anche della Juventus.