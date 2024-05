Calciomercato Milan, arrivano conferme: nuova mossa di Moncada per il primo acquisto

In casa Milan si lavora non soltanto per il nuovo tecnico, con Moncada che sta accelerando per il primo colpo sul mercato.

Continuano i lavori in casa Milan in vista della prossima stagione. La questione prioritaria rimane sicuramente quella relativa al nuovo allenatore, con Paulo Fonseca che dovrebbe presto firmare il suo contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2026. Al termine della tournée in Australia dovrebbe arrivare l’ufficialità, con il tecnico portoghese che andrà a percepire 3 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni. Archiviata questa situazione, la concentrazione dei dirigenti rossoneri sarà rivolta sulla costruzione da affidare al tecnico ormai ex Lille.

Dopo l’addio di Olivier Giroud e Simon Kjaer, il Milan è alla ricerca di un nuovo numero 9 e di un difensore centrale. Il primo nome sulla lista di Geoffrey Moncada rimane quello dell’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, ma i costi molto alti rendono l’operazione molto complicata ma sempre da monitorare. Per quanto riguarda il nuovo difensore centrale il sogno rimane Alessandro Buongiorno del Torino, sul quale anche altre squadre del nostro campionato avrebbero messo gli occhi, tra cui il Napoli di Antonio Conte. Oltre alla sostituzione dei due calciatori che hanno salutato Milano, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi è alla ricerca anche di un nuovo centrocampista, con Moncada che avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del mediano francese.

Milan, non solo Zirkzee: occhi puntati anche su Fofana del Monaco

In vista della prossima stagione, l’idea del Milan è quella di irrobustire il centrocampo, alla ricerca di un equilibrio in mezzo al campo che durante questa annata è spesso mancato. Il nome individuato da Moncada è quello di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della Nazionale francese. Il classe 1999 è considerato l’elemento perfetto da piazzare davanti alla difesa, che aggiungerebbe caratteristiche che sono mancate in questa stagione al centrocampo rossonero. Il mediano ha avuto contatti col Milan tramite il suo entourage, con Moncada al lavoro con il Monaco per trovare un accordo. Il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe agevolare l’uscita di Fofana, con una cifra poco superiore ai 20 milioni di euro che potrebbe bastare.

Come riportato dal Corriere dello Sport sul fronte Joshua Zirkzee sono stati registrati nuovi contatti. Il Milan è al lavoro per superare lo scoglio delle alte commissioni da garantire all’agente, con la richiesta di 15/20 milioni ritenuta eccessiva. I rossoneri, però, potrebbero non fermarsi all’acquisto dell’olandese per l’attacco. Infatti, Paulo Fonseca vedrebbe l’attaccante del Bologna più come una seconda punta e potrebbe richiedere l’acquisto di un vero e proprio numero 9.