Calciomercato Milan, il bomber si avvicina: è successo nelle scorse ore

Prosegue il casting rossonero per l’erede dell’ormai ex Giroud. Fari puntati su un attaccante del campionato francese.

La prossima stagione del Milan sarà sicuramente caratterizzata da tante novità, al termine dell’ultima sfida di campionato contro la Salernitana ha infatti salutato il condottiero delle ultime cinque stagioni dei rossoneri: Stefano Pioli.

Un addio che sembrava destinato a concretizzarsi già da alcuni mesi, un distacco addirittura festeggiato da alcuni supporters rossoneri che credevano ormai esaurito il ciclo del tecnico parmense. Un uomo che ha dovuto subire numerosi attacchi, soprattutto nell’ultimo anno ma che è stato in grado di riportare il Milan ad un livello che mancava da tempo e che ha ricevuto il giusto tributo al termine dell’ultimo match.

A salutare è stato anche Olivier Giroud, il bomber francese è sin da subito entrato nei cuori dei tifosi rossoneri a suon di gol e prestazioni, 49 centri in 132 apparizioni in rossonero.

Il Milan dovrà quindi intervenire sul mercato per integrare la rosa con un nuovo numero nove, uno dei profili più apprezzati potrebbe arrivare dal campionato francese.

Milan-David, diminuiscono le rivali: arrivo più vicino

Jonathan David è da diversi mesi uno dei profili attenzionati dal Milan in vista della prossima sessione di mercato, i rossoneri rappresentano però soltanto una delle squadre interessate al canadese.

Nelle ultime ore tuttavia l’Atletico Madrid sembra essersi ritirato dalla corsa per l’acquisto dell’attaccante del Lille che rimane tra gli obiettivi sia del Milan ma anche di altri club italiani come Roma e Napoli, qualora Osimhen partisse.

Il canadese rappresenterebbe, per i rossoneri, un colpo economicamente sostenibile, è infatti valutato circa 20 milioni e di sicuro rendimento, in questa stagione con il Lille ha infatti messo a segno ben 26 gol in 46 presenze risultando determinante per la conquista del 4° posto finale in Ligue 1.

Il possibile arrivo di David potrebbe essere incentivato anche dal verosimile arrivo, sulla panchina rossonera, di Paulo Fonseca proprio dal Lille. Il tecnico portoghese ha allenato il canadese nelle ultime due stagioni e garantirebbe, per la punta, la possibilità di inserirsi in un sistema di gioco già conosciuto e senza la necessità di doversi ambientare con un nuovo allenatore.

Su David, come già accennato, c’è l’interesse anche di altri club italiani: la Roma che ha bisogno di sostituire il partente Lukaku e che dovrà tentare l’affondo su una nuova punta da alternare ad Abraham e il Napoli che molto probabilmente cederà Osimhen e potrebbe decidere di sostituirlo con il canadese, simile sotto alcuni punti di vista al bomber nigeriano.