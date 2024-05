Calciomercato Milan, la big della Bundesliga piomba sull’attaccante: la situazione

Il Milan dovrà iniziare a pianificare il suo prossimo calciomercato. Intanto un obiettivo in attacco si allontana e va verso la squadra tedesca.

Domani andrà in scena l’ultima partita stagionale del Milan e assieme a questa ci sarà l’addio di Stefano Pioli in panchina. La società ha reso ufficiale ieri che il tecnico emiliano non sarà più sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione. Oltre all’addio dell’allenatore ci sarà anche l’addio di Olivier Giroud. L’attaccante francese volerà in America e la Curva Sud, dal secondo tempo, farà sentire il suo calore nuovamente a San Siro per la partita che sarà.

L’addio di Giroud dunque, che ha spezzato la maledizione del numero 9 al Milan, costringe i rossoneri a consultare il calciomercato per il reparto offensivo. Servirà difatti un rimpiazzo lì davanti e si cerca un profilo adatto alla rosa del Milan ma che rispecchi anche il gioco di quello che sarà il nuovo mister rossonero. Uno dei nomi era quello di Serhou Guirassy. Il giovane attaccante classe 1996 lascerà lo Stoccarda e il Milan era una delle squadre a lui interessate; ora però cambia tutto.

Milan, Guirassy verso la permanenza in Bundesliga

L’attaccante ha altre estimatrici sempre da parte del massimo campionato tedesco. La sua permanenza in Germania ora sembra essere più certa e il Milan si allontana.

Il Milan dovrà annunciare presto il nuovo allenatore e subito dopo dovrà condurre un mercato intelligente che sappia valorizzare quello che sarà il nuovo gioco del Milan. Un nuovo numero nove, ora, è imprescindibile per il Milan.

Con l’addio di Giroud e con in rosa Jovic e Okafor – come jolly – non bastano. Serve un nuovo attaccante e che sia di sostanza e uno dei nomi era quello di Serhou Guirassy. Tuttavia non sembra facile da prevelare dato che l’attaccante dello Stoccarda sembra voler rimanere in Bundesliga.

Secondo BILD è il Borussia Dortmund ora a volere fortemente l’attaccante guineano. L’attuale finalista della Champions League sarebbe anche pronta a pagare subito la clausola rescissoria di 17.5 milioni di euro per superare la concorrenza.

L’entourage del giocatore vorrebbe inserire anche un bonus alla firma e ora Guirassy sembra essere molto più vicino al Dortmund che ad altre squadre. Il Milan dunque dovrà ricalibrare il suo tiro sul mercato e dovrà presto scegliere un nuovo centravanti che sappia prendere in mano l’eredità dei 38 gol segnati da Giroud in 95 partite nelle tre stagioni passate con la nove del Milan.