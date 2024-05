Calciomercato Milan, la società ora è avvisata: il PSG piomba sul calciatore

In casa Milan la società ha gli obiettivi ben chiari per la prossima stagione. Su molti di questi però c’è davvero una folta concorrenza.

La stagione del Milan è giunta al termine, i rossoneri quest’oggi hanno concluso tutto il programma disputando anche l’amichevole (programmata mesi fa) in Australia contro la Roma e anche in quest’occasione i rossoneri sono usciti sconfitti. Ora la squadra potrà sciogliere le brighe e pensare al futuro, la società è già al lavoro.

I tifosi attendono con ansia il mercato e sebbene l’operazione Fonseca non convinca del tutto, ora la priorità è rinforzare tutti i reparti. Tra l’altro nessuno è incedibile e non è esclusa una mega cessione per garantire i ricavi per un gran mercato. Una situazione sulla scia di ciò che è avvenuto nella scorsa stagione con Tonali.

D’altronde i dati economici premiano la società rossonera e nessuno in dirigenza vuole cambiare questo trend. Se in attacco il sogno resta Joshua Zirkzee la società guarda anche altri reparti e nello specifico il club monitora ciò che accade in Ligue1, uno degli obiettivi principali è Youssouf Fofana, centrocampista di proprietà del Monaco.

Il Milan segue il calciatore da tempo, ma nelle ultime ore sono arrivate interessanti dichiarazioni, sul giocatore c’è anche il Psg dello sceicco Al Khelaifi.

Calciomercato Milan, occhio al Psg: l’obiettivo può sfumare

Dal ritiro della Nazionale francese in vista di Euro 2024 Fofana ha parlato del suo futuro. Il centrocampista ha un anno di contratto ed anche per questo è davvero molto appetito sul mercato. Il calciatore ha chiarito:

“Ho ancora un anno di contratto, ho parlato con i dirigenti per fare un ulteriore passo – non è un segreto – ma in caso contrario resterò tranquillamente per un’altra stagione”. Fofana ha parlato di questo e i media transalpini hanno anche prospettato un possibile approdo al Psg, squadra accostata negli ultimi giorni”.

A riguardo sono arrivate parole piuttosto chiare: “Il Psg è un grande club francese e anche a livello europeo nonostante non abbia vinto la Champions. Futuro al Psg? Non sono ossessionato, ma perchè no. Se non arriverà non avrò incubi a riguardo“. Una sentenza netta con Fofana appetito da diversi club europei. Sicuramente non una bella notizia per il Milan che non ha nessuna intenzione di partecipare ad un’asta per acquistare il calciatore.

Il mercato è appena iniziato, sono stati accostati diversi nomi alla società rossonera e la dirigenza – in attesa di annunciare il nuovo tecnico – valuta le migliori opportunità.