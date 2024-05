Calciomercato Milan, lascia il club in estate: pronto l’assalto

Il giocatore è ormai in uscita dal club e potrebbe trasferirsi a cifre non troppo alte. Il Milan segue da molto vicino la situazione.

La gara interna contro la Salernitana in programma il prossimo sabato sarà l’ultima della stagione del Milan, nonché l’ultima della gestione Stefano Pioli. Dalla prossima settimana inizierà, dunque, una vera e propria rivoluzione che partirà con il cambio di guida tecnica dopo cinque anni e continuerà con l’arrivo di nuovi innesti. La dirigenza rossonera ha, infatti, più volte sottolineato che il mercato sarà mirato per rafforzare i reparti apparsi più in difficoltà.

Tra gli obiettivi prioritari c’è sicuramente un terzino destro che possa quantomeno rappresentare un’alternativa valida a capitan Davide Calabria, non escludendo che possa anche prendersi il posto da titolare. Il Diavolo vuole, dunque rinforzare la fascia destra e da diverse settimane ha iniziato a guardarsi intorno per trovare un’occasione di mercato.

Un profilo che piace molto è quello di Emerson Royal del Tottenham, ormai in procinto di lasciare gli Spurs. Il terzino brasiliano, infatti, non sembra più rientrare nel progetto del club inglese e in estate dovrà, quindi, trovarsi una nuova sistemazione. Il classe ’99 potrebbe partire per cifre relativamente basse e il Milan non vuole farsi scappare l’opportunità.

Emerson-Milan, arriva la conferma di Fabrizio Romano: “È nella lista”

In questi ultimi minuti il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione legata al futuro di molti giocatori di proprietà del Tottenham. Gli inglesi vogliono, infatti, alleggerire la rosa e nel gruppo dei partenti è presente anche il terzino brasiliano, da tempo nel mirino del Milan:

Si prevede che il Tottenham lascerà far partire diversi giocatori quest’estate. Tra questi c’è anche Emerson, che è nella lista del Milan.

Anche Fabrizio Romano conferma, dunque, l’interesse del Milan per Emerson Royal. Per l’ex Barcellona la richiesta è di circa 30 milioni di euro, ma è chiaro che si potrebbe provare a strappare una cifra più conveniente (magari anche con pagamento dilazionato) nel caso in cui il brasiliano dovesse forzare l’addio o se anche il Tottenham volesse monetizzare il prima possibile. Il 25enne è senza dubbio un profilo molto interessante e alle giuste cifre potrebbe rivelarsi uno dei migliori colpi in entrata dell’intera Serie A. Di certo non sarebbe la prima volta che uno scarto della Premier League riuscisse a confermarsi ad alti livelli in rossonero (chiedere a Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek).