Camarda come Ibrahimovic: è successo all’Europeo U17

Il giovanissimo talento del club rossonero ha voluto omaggiare il suo idolo. È successo in occasione dell’Europeo U17 e non è passato inosservato.

Il Milan ha sempre avuto grandi intuizioni sul calciomercato nella sua storia calcistica ma non solo. Tra le fila rossonere non sono stati pochi i talenti sbocciati, poi, nel professionismo e nelle massime categorie. Tra questi giovanissimi talenti figura sicuramente, al giorno d’oggi, il nome di Francesco Camarda. Il ragazzo 16enne ci ha messo poco a far parlare di sé e le sue gesta realizzate con la maglia Primavera del Milan sono state già ampiamente lodate così come i suoi tantissimi gol messi a segno nei campionati giovanili rompendo record su record.

Nel corso di questa stagione Camarda ha anche avuto modo di esordire tra i grandi. Stefano Pioli difatti ha avuto il coraggio di lanciare nella massima categoria il classe 2008 e ovviamente dovrà farsi ancora le ossa prima di poter rimanere stabilmente in prima squadra in futuro. Il suo talento, tuttavia, è fuori discussione e con il tempo troverà lo spazio giusto anche tra i grandi nomi del calcio. La sua voglia di sbocciare è elevata e la prestazione all’Europeo U17 contro la Slovacchia ne è la prova.

Camarda omaggia Zlatan: il suo gesto contro la Slovacchia all’Europeo U17

Il giovanissimo talento rossonero in occasione dell’Europeo U17 ha omaggiato Zlatan Ibrahimovic. Il suo gesto non è passato inosservato allo stadio Dasaki Achnas di Cipro.

In occasione dell’Europeo U17 l’Italia si tinge un po’ di Milan e lo fa in modo positivo. L’Italia ha sfidato allo stadio cipriota la Slovacchia nella gara valevole per la fase a gironi del campionato ed ha vinto con il punteggio di 2-0. Una vittoria nel segno rossonero dato che a segnare sono stati due rossoneri: Francesco Camarda e Mattia Liberali sono le due giovani promesse del Milan andate a segno.

Gli occhi sono andati, soprattutto, su Francesco Camarda che ancora una volta segna un gol spettacolare. Dopo il gol al minuto 30 pero’ decide anche di fare un’esultanza particolare. Difatti l’attaccante ha poi allargato le braccia emulando l’esultanza del suo idolo Ibrahimovic fatta in un Lecce Milan e diventata iconica.

Questo dimostra quanto l’azzurro tiene alla sua voglia di Milan e il segnale dunque è chiaro. Chissà se Zlatan, dalla dirigenza, non abbia apprezzato il gesto e chissà se in futuro per Camarda ci sarà più spazio all’interno della prima squadra rossonera tra i big.