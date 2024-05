Sta arrivando una firma a sorpresa: i tifosi del Milan possono esultare, nessuno se lo aspettava. Clamorosa ultim’ora

I tifosi del diavolo attendono impazienti delle notizie dal calciomercato, il gap di punti che si è visto quest’anno con l’Inter non è stato ben digerito. Dopo la campagna acquisti dello scorso anno sembrava davvero che il club in via Aldo Rossi avesse tutte le carte in regola per guadagnare la seconda stella e il suo ventesimo scudetto ma così non è stato.

A maggior ragione sarà importante tentare di tenere i giocatori più importanti per i rossoneri, specie dopo gli addi di due pilastri come Kjaer e Giroud, fondamentali per gli equilibri nel gruppo e, nel caso dell’attaccante francese, anche in campo. I tifosi temono un’altra cessione come quella di Tonali un anno fa e uno dei primi indiziati, secondo gli esperti di mercato, è Theo Hernandez. La notizia che arriva dalla Germania però è una manna per tutto l’ambiente rossonero.

Il Bayern può rinnovare Davies, si raffredda la pista Theo?

Il Bayern Monaco sembra il club maggiormente interessato a Theo Hernandez in vista di una cessione di Alphonso Davies al Real Madrid. Il canadese negli ultimi mesi ha avuto degli screzi con la dirigenza e il rinnovo di contratto tardava ad arrivare. Su di lui c’è da tempo l’interesse dei Blancos, squadra contro la quale ha segnato l’ultimo goal in maglia Bayern.

Dopo l’arrivo di Kompany però la situazione è notevolmente cambiata. Il tecnico belga vorrebbe tenere il giocatore e negli ultimi giorni il club ha provato a risanare i rapporti col terzino e adesso la situazione sembra cambiata. La distanza fra domanda e offerta c’è ancora: il Bayern Monaco ha sempre offerto fra i 13 e i 14 milioni, il giocatore invece ne chiede 20. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, sembra essersi aperto uno spiraglio per un accordo.

Una bella notizia per i tifosi del Bayern così come per quelli del Milan. Che, come detto, temono fortemente un’altra cessione di una stella della squadra. Tonali al Newcastle dell’anno scorso è una ferita ancora aperta, ma Theo Hernandez sarebbe ancor più grave. Il francese è un giocatore di livello enorme e, in quanto tale, sa di poter ambire a vincere trofei importanti e ad ingaggi importanti. Ad oggi al Milan guadagna 4,5 milioni e ha un contratto di altri due anni. Situazione da monitorare perché attenzione anche al Real Madrid, che a questo punto potrebbe ripiegare su di lui senza Davies. Il Milan di fronte ad offerte irrinunciabili non dirà di no, per lui come per chiunque altro.