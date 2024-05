Conceicao, è finita col Porto: i dettagli

È arrivata ora la decisione del tecnico portoghese. Non sarà più l’allenatore del club e ora occhio all’intreccio di mercato: c’entra un’altra squadra.

Il Milan è in balia di una decisione importante. La stagione è giunta al termine e Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan. La panchina dei rossoneri ora è scoperta. La società dovrà essere brava nel trovare il giusto profilo per il futuro del Milan e per la propria rosa attuale. Tutto sembrava portare a Paulo Fonseca ma ora una notizia fa pensare anche ad altre piste. La notizia riguarda l’attuale allenatore del Porto che, da oggi, non lo sarà più; la decisione.

Conceicao lascia il Porto: vicino al Milan?

L’allenatore non sarà più sulla panchina dei biancoblu. La notizia di oggi vede anche un intreccio tra il Milan ed un altro club.

Arriva ora l’ufficialità e Sergio Conceicao non è più l’allenatore del Porto dopo ben sette stagioni. Il tecnico ha fatto sapere oggi la sua decisione al club ed ecco che si aprono nuove piste per lui. Da diversi giorni è stato vicino al mondo Milan ma il club sembra voler procedere per Fonseca; ma occhio ad un intreccio.

C’è anche l’Olimpique Marsille che ha puntato sia Fonseca che Conceicao, dunque chi metterà per primo a segno un colpo potrebbe influenzare le decisioni dell’altro club.