Esonero Pioli, l’addio è oneroso: club nei guai

La scelta presa da parte del club è stata comunicata al tecnico e le loro strade si separeranno ufficialmente dopo l’ultima gara di campionato.

Il Milan ha fatto la sua scelta ufficiale in quanto al nuovo allenatore. Sabato 25, a San Siro, contro la Salernitana sarà l’ultima partita anche per Stefano Pioli. Il tecnico emiliano dunque non sarà più l’allenatore del Diavolo, si sapeva già da tempo ma l’ufficialità rende tutto più chiaro. Il club rossonero è alla ricerca di nuovi tecnici ora e il tempo si fa sempre più stretto per la decisione da dover fare per la prossima stagione.

Dall’inizio del matrimonio nato nel 2019 ora le strade di club e allenatore si separeranno. Uno Scudetto e il ritorno in Champions League sono il bottino dell’ex tecnico della Fiorentina che ora dovrà trovare una nuova piazza. In merito a questo il Milan potrebbe andare in contro ad un rischio e si sta trattando sulla buonuscita del tecnico, ad ora però ncora difficoltosa; la decisione del Milan per ora è chiara.

Milan, si tratta con Pioli e il suo agente per la buonuscita

Il tecnico emiliano non sarà più l’allenatore del Milan da giugno, e la partita contro la Salernitana sarà la sua ultima. Alcune squadre lo vorrebbero ma ad ora dovrà trattare con il Milan.

Non è ancora da considerarsi completamente finita ma la partita di sabato contro la Salernitana, in casa a San Siro, sarà l’ultima per Stefano Pioli. Il Milan lo ha ufficialmente comunicato al tecnico e la strada che porta a Fonseca sembra essere sempre più spianata.

Il tecnico emiliano però, con il suo agente, dovrà trattare per la buonuscita. Difatti Pioli e il suo staff hanno un peso non indifferente di circa 10 milioni di euro e il club, secondo quanto riporta Daniele Longo su X, continuerà a pagare il tecnico fino a quando non troverà una nuova squadra.

Il tecnico difatti ha un contratto fino al 2025 e fino ad allora il Milan dovrà ancora pagare il tecnico ed il suo staff. Dunque sono ore calde per la società prima di ufficializzare il nuovo allenatore e dovranno anche tenere conto di questa spesa.

Pioli guiderà quindi per un’ultima volta il Milan per poi dire addio alla squadra che ha saputo valorizzare in questi anni ma che negli ultimi mesi ha affrontato parecchie difficoltà. Dovrà quindi negoziare una risoluzione anticipata che al momento però è ancora difficile da realizzare per il club.