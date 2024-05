Futuro Theo Hernandez, indiscrezione a sorpresa dalla Spagna: la situazione sull’addio

Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione, con un’indiscrezione dalla Spagna su Theo Hernandez che spaventa i tifosi rossoneri.

Dopo una stagione deludente, il Milan ha voglia di ripartire. Nonostante il secondo posto in campionato, il cammino nelle coppe fatto dalla squadra rossonera è stato fortemente criticato dai tifosi, che si sarebbero aspettati molto di più sia in Coppa Italia che in Europa League. Anche le due ennesime sconfitte nei derby contro l’Inter hanno contribuito ad alimentare le critiche, portando la società rossonera ad optare per un cambio di guida tecnica al termine della stagione. Il nome del nuovo allenatore, dopo l’addio di Stefano Pioli che saluta Milano dopo cinque anni ed uno Scudetto conquistato, non è però stato ancora scelto, con la tifoseria che ha fortemente criticato i nomi accostati nelle scorse settimane.

La pista più calda, al momento, è quella che porterebbe a Paulo Fonseca. Archiviata la questione allenatore, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi dovrà occuparsi del mercato, con le priorità che saranno rivolte vero un nuovo attaccante ed un difensore dopo gli addii di Olivier Giroud e Simon Kjaer. Intanto, secondo quanto riferito dalla Spagna, un pilastro rossonero sarebbe vicino all’addio, con un top club europeo pronto ad acquistarlo.

Dalla Spagna: Theo Hernandez sarebbe vicino al Bayern Monaco

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Theo Hernandez sarebbe vicino a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il suo arrivo sarebbe utile a sostituire Alphonso Davies, che sembra sempre più diretto verso il Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo, le operazioni sarebbero addirittura non dipendenti tra loro. Una notizia sicuramente da prendere con le pinze, vista l’assenza di riscontri e la ben nota volontà del Milan di trattenere il terzino.

L’idea del Milan sembrerebbe però essere chiara: rinnovare il contratto di Theo in scadenza a giugno 2026 con conseguente aumento dello stipendio. Le richieste del francese sembrerebbero però essere superiori alle idee iniziali del club, ma l’obiettivo rimane quello di trovare un accordo. Il rapporto tra il calciatore e il Milan è ottimo, ma la possibilità di trasferirsi in uno dei club più importanti al mondo potrebbe stuzzicare il francese, che con i suoi 29 goal e 39 assist realizzati in 212 presenze con la maglia rossonera resta uno dei terzini più forti nel panorama mondiale. Ci sarà da attenere per sapere definitivamente se sarà confermata del tutto la sua permanenza al club rossonero.