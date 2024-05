“Gli avevo detto di non ascoltare le voci”, Furlani svela il retroscena su Pioli: poi l’annuncio sul prossimo allenatore

Alle 20:45 andrà in scena a San Siro l’ultima partita stagionale dei rossoneri, contro la Salernitana.

Il Campionato del Milan terminerà questa sera dopo i 90 minuti di partita contro la Salernitana: i rossoneri, infatti, scenderanno in campo alle ore 20:45 contro la squadra di Colantuono, già retrocessa in Serie B. Ad arbitrate il match, sarà l’arbitro Davide Di Marco, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Valeriani. Il quarto ufficiale della gara è Fabbri, mentre al VAR ci sono Nasca e Marini.

Per l’ultima partita della stagione, la squadra rossonera avrà l’opportunità di scendere in campo con la nuova maglia ufficiale, che utilizzerà a partire da agosto: le classiche righe verticali rosso-nere prevalgono su tutta la maglia, caratterizzata dal colletto e bordi delle maniche bianche, compresi i nomi e i numeri dei giocatori.

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Salernitana, partita che chiuderà la stagione di entrambe le squadre, ai microfoni di DAZN è intervenuto Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. Queste le parole di ringraziamento a Stefano Pioli, alla sua ultima partita sulla panchina del Milan:

Pioli è stato infinitamente importante, i risultati li sappiamo: siamo arrivati quattro anni di fila in Champions League, abbiamo vinto uno Scudetto. Il Milan è completamente diverso rispetto a quello che ha trovato lui quando è arrivato, e noi ne siamo infinitamente grati. La prima volta che ho parlato con lui è stata una videochiamata, in cui gli ho fatto i complimenti di come stava andando, gli avevo detto di non ascoltare le voci e di continuare così. Ho tanti bei momenti che ricordo con lui, e li ricorderò per sempre.