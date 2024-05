Lascia il Milan, notizia ufficiale: il motivo spiazza tutti

Ora è tutto vero: lascia il Milan. La notizia ha spiazzato i tifosi rossoneri, ma c’è une retroscena importante.

Il Milan ha terminato la propria stagione pareggiando 3-3 contro la Salernitana. Poi l’addio a Giroud e a Pioli, anche se per il tecnico rossonero manca ancora l’ufficialità. Eppure il cambiamento è in atto, ma non solo nelle sfere della prima squadra. Infatti anche Ignazio Abate, allenatore della Primavera, ha lasciato il Milan non senza qualche mal di pancia.

Addio Abate, il retroscena

Non è stato un addio felice quello tra Ignazio Abate ed il Milan. Infatti l’ex allenatore della Primavera rossonera ha lasciato il Diavolo, dopo averne allenato le giovanili per più anni, non senza remore. In particolare il punto di rottura dovrebbe essere arrivato dopo la finale di Youth League, persa con l’Olympiakos.

Infatti l’ex laterale rossonero, come raccontato da Tuttosport, si aspettava di ricevere una chiamata per la prossima panchina della Next Gen. Tuttavia questa chiamata non è arrivata, siccome la dirigenza del Milan ha deciso di puntare su Bonera per il progetto della seconda squadra del Diavolo.

Così Abate, come spiega Tuttosport, potrebbe aver preso la decisione proprio dopo il mancato arrivo della panchina dell’Under 23 rossonera. Da qui è nata l’idea che fosse meglio per entrambe le parti separarsi dopo due anni importanti alla guida della Primavera del Milan.