L’ex Milan si ritira dal calcio: l’annuncio del discusso ex rossonero

E’ giunta oggi la notizia del suo addio al calcio giocato: l’ex difensore, che ha militato anche nel Milan, annuncia il suo ritiro.

E’ tempo di chiusura di stagione e non solo, anche di addii per chi nel calcio ha dato e speso tanto. Nella giornata odierna è giunta la notizia del ritiro di un ex difensore che ha militato nel corso della sua carriera in Serie A, indossando tra l’altro anche la maglia del Milan. Il giocatore ha annunciato il ritiro dal calcio giocato con un comunicato.

Fenerbache, Bonucci si ritira: l’annuncio ufficiale

Leonardo Bonucci si ritira dal calcio giocato. A comunicare il ritiro dell’ex Juventus e Milan è stato il Fenerbache, club turco nel quale attualmente milita il difensore, con il seguente comunicato riportato da Sky Sport: “Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell’intervallo, concluderà la sua carriera calcistica attiva. A Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i nostri giocatori prima dell’ultimo allenamento presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l’İstanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra”.

L’ex rossonero saluta il calcio giocato. Una sola stagione per Bonucci al Milan, quella del 2017-2018. La sua permanenza nel club rossonero è stata breve, ma molto discussa per diversi motivi. Il periodo di Bonucci al Milan è stato breve ma intensamente dibattuto, principalmente a causa del contesto del suo trasferimento, del suo immediato ruolo di leadership e delle aspettative non pienamente soddisfatte. Giunto clamorosamente dalla Juventus, club nel quale ha militato per anni assumendo un ruolo cardine nella difesa con Barzagli e Chiellini, Bonucci si è trasferito al Milan nell’estate 2017. L’ex bianconero ha poi lasciato il Milan dopo appena una stagione per far ritorno proprio alla Juventus.

Dopo la fine della sua esperienza in Italia, Bonucci si è trasferito prima in Germania all’Union Berlino e poi al Fenerbahce. Attualmente Bonucci potrebbe chiudere la carriera con un ultimo trofeo, in quanto il club turco è secondo a tre punti di distanza dal Galatasaray in testa alla classifica. Lo stesso Bonucci ha salutato il club con la speranza di vincere la Super Lig. “Voglio finire la mia carriera con una coppa” ha detto l’ex difensore di Juve e Milan. “Abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti”.