L’UEFA non ha dubbi su San Siro: arriva la decisione

L’UEFA non ha dubbi su San Siro. Il comunicato ufficiale dell’organo calcistico europeo vede lo stadio come protagonista.

Al Milan manca una partita per chiudere questa stagione insipida. Insipida non per il cammino in campionato, chiuso al secondo posto alle spalle di una versione dell’Inter probabilmente imprendibile. Infatti il problema vero dell’annata rossonera resta il sentiero percorso in Europa tra Champions League ed Europa League.

L'eliminazione nel girone di ferro e quella successiva nella doppia sfida con la Roma ha cambiato notevolmente l'umore della piazza rossonera. Umore che poi si è rigirato verso la dirigenza del Milan con la contestazione dei gruppi ultras: in primo piano c'è la scelta dell'allenatore.

Infatti è chiaro che il primo passaggio sarà quello di scegliere chi siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione, con tanti indizi che portano a Fonseca. Tant’è che il board del Milan ha anche altro a cui pensare, siccome la questione stadio resta aperta con il continuo rimbalzo tra comune e società.

Eppure San Siro continua ad essere considerato uno degli stadi più suggestivi d’Europa, tanto che l’UEFA starebbe pensando di usarla come cornice per la finale di Champions League. In particolare la stagione scelta dovrebbe essere quella 2026/27, ma restano ancora diversi punti di domanda, come comunicato dall’UEFA stessa nella giornata di oggi.

Champions League, finale a San Siro?

Da un lato chi vorrebbe fare un passo oltre alla Scala del calcio, dall’altro chi lo ritiene un’infrastruttura inossidabile per il movimento del nostro calcio. Nel mezzo l’UEFA, che vorrebbe utilizzare San Siro come sede della finale di Champions League 2026/27. Però l’organo organizzatore del calcio continentale dovrà aspettare a decidere, per lo meno fino a settembre. Infatti nel comunicato si legge: “La decisione rimarrà sospesa fino a settembre, subordinatamente alla presentazione da parte della FIGC di informazioni sul progetto di ristrutturazione dello stadio San Siro di Milano”. Dunque prima si capisce dove sbattere la testa e prima si saprà se la Champions League verrà sollevata a San Siro.

Si noti come l’UEFA voglia aspettare che Milan ed Inter si mettano d’accordo con il Comune di Milano per decidere cosa fare con lo Stadio Giuseppe Meazza. In particolare il board dirigenziale europeo vorrebbe aspettare di sapere se in quel periodo lo stadio di Milano dovrà subire dei lavori di ristrutturazione.

L’intenzione dell’UEFA c’è, ma si dovrà aspettare. Nel mentre però sono ufficiali le sedi di tutte le finali della altre competizioni europeo. La prossima Champions League chiuderà il sipario a Budapest, mentre l’Europa League a Istanbul e di Conference League a Lipsia.