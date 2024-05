Maignan salta l’Europeo? Novità dalla Francia: le sue condizioni

Dalla Francia arrivano importanti novità riguardo le condizioni fisiche di Mike Maignan: il portiere ha saltato le ultime due gare di Campionato.

La stagione 2023/2024 del Milan è giunta al termine: ieri sera, davanti ad un San Siro rossonero, la squadra rossonera ha giocato l’ultimo match del Campionato, contro la Salernitana, già retrocessa in Serie B. Chiusura amara per il Milan, che ha terminato il proprio cammino nel massimo campionato italiano con un pareggio. Al termine del match, l’ambiente rossonero ha salutato tre protagonisti delle ultime stagioni: Simon Kjaer, Olivier Giroud, che lasceranno Milano e proseguiranno la loro carriera altrove, e l’allenatore Stefano Pioli. Già in settimana, sui canali ufficiali del club, era arrivata la notizia della separazione consensuale tra il Milan e Pioli.

Infortunio Maignan, le ultime verso gli Europei

Dopo i 90 minuti di partita, il Milan ha ringraziato anche Antonio Mirante e Mattia Caldara: il portiere era arrivato in rossonero da svincolato nel 2021. In questa stagione, è partito da titolare ad ottobre contro la Juventus e in Coppa Italia contro il Cagliari. Ieri sera ha trovato la sua ultima gara da titolare, sostituendo Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, ha terminato la sua stagione al Milan con due giornate d’anticipo, a causa di un infortunio alla mano.

A pochi giorni dall’inizio degli Europei di Germania, in Francia c’era grande apprensione per le condizioni fisiche del numero 16 rossonero: come riportato da Telefoot, però, l’Europeo di Maignan non sarebbe a rischio. Il prossimo mercoledì, Maignan è atteso nel ritiro della Francia, dove procederà con gli esercizi di recupero per la mano. La convocazione nella squadra di Deschamps non è a rischio, sarà invece da valutare se Maignan sarà disponibile per la gara d’esordio della Francia, in programma il 23 giugno. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più in merito.

Con la Nazionale, Maignan non è stato tanto fortunato: i Mondiali di Qatar nel 2022 è stato costretti a saltarli a causa di un infortunio al polpaccio, che lo ha tenuto fuori dal campo per un pò di tempo. Partito come terzo portiere, negli anni il rossonero ha scavalcato le gerarchie, fino a diventare il primo portiere della nazionale di Deschamps dopo il ritiro di Lloris. A Euro2024, Maignan si gioca una grande opportunità e ha la possibilità di giocare un torneo da protagonista, salvo infortuni che possono incorrere in qualsiasi momento. Maignan ora ha un unico obiettivo: recuperare per cominciare al meglio la competizione.