Mercato Milan, occhio a Conte: il Napoli beffa i rossoneri

L’arrivo sulla panchina del Napoli di Antonio Conte, potrebbe scatenare la concorrenza per un pupillo del mercato rossonero.

Sabato sera si è ufficialmente concluso il ciclo di Stefano Pioli a Milano, omaggiato dai tantissimi tifosi presenti a San Siro. Nella parte finale della stagione si è parlato a lungo del possibile erede del tecnico emiliano, tra i nomi era stato tenuto in forte considerazione anche Antonio Conte.

Tuttavia la proprietà di Via Aldo Rossi ha deciso di affidare la panchina a Paulo Fonseca, l’ex tecnico del Lille firmerà a breve un triennale con un ingaggio pari a 3 milioni netti. Antonio Conte -con ogni probabilità- ripartirà invece dalla panchina del Napoli, piazza ideale per poter gettare le basi di un nuovo progetto.

L’arrivo del tecnico pugliese a Napoli potrebbe far nascere un duello di Mercato fra la dirigenza partenopea e quella del Diavolo. Come riportato dall’esperto di calciomercato Nico Schira, Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su Alessandro Buongiorno. Il vice capitano del torino è da lungo tempo un obiettivo dell’ad Furlani e della sua squadra di mercato.

Mercato Milan, Conte prova a strappare Buongiorno ai rossoneri

Prima ancora della firma di Antonio Conte per la panchina del Napoli, è già partita la lunga serie di calciatori che, secondo gli esperti, vestirebbero l’azzurro con l’arrivo del nuovo tecnico. Per Nicolò Schira ci sarebbe anche Alessandro Buongiorno, considerato dal tecnico salentino come uno degli obiettivi in cima alla lista. Il noto giornalista, nel tweet che rivela la notizia, ha specificato che Urbano Cairo chiede 40 milioni prima di parlare di un eventuale cessione del calciatore.

Il difensore classe 1999 è uno degli obiettivi principali del mercato rossonero da diverso tempo. In occasione del mercato invernale i dirigenti del Milan avevano già tentato un primo affondo, senza però riscontrare risposte positive dal presidente granata.

Antonio Conte ,dunque, rischia seriamente di complicare i piani di mercato del Milan. La volontà dell’allenatore pugliese potrebbe costituire la chiave di volta della trattativa e la preferenza del calciatore a scegliere di sposare il progetto degli azzurri. La notizia interessa anche i cugini nerazzurri, il duo Marotta-Ausilio non ha infatti mai nascosto l’interesse nei confronti del centrale della nazionale.

Alessandro Buongiorno, a quasi venticinque anni, avrà l’occasione di partecipare alla sua prima grande competizione a livello nazionale. Le sue prestazioni di ottimo livello hanno convinto il Ct Luciano Spalletti a puntare su di lui verso la spedizione per Euro2024. Sullo sfondo Cairo spera che il suo calciatore possa ben figurare all’Europeo, in modo da poter monetizzare il più possibile da una sua cessione