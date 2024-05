Milan, arriva l’ufficialità: succederà contro la Salernitana

Il club rossonero ha comunicato che contro la Salernitana sarà la giornata della prima volta a San Siro. Giovedì la presentazione ufficiale.

Il Milan viaggia verso la fine della stagione senza aver più nulla da chiedere a questo campionato. Eppure avrebbe da chiedere a sé stesso per lo meno una prova d’orgoglio, considerando lo spettacolo offerto contro il Torino ed in questo fine di annata.

Dopodiché sarà saluto a Pioli e cambio di rotta per la società rossonera, che però deve ancora decidere chi sarà il prossimo allenatore. I rumors sono chiaramente tanti e svariano su diversi nomi. Infatti, nonostante le indiscrezioni diano Fonseca ancora in pole, De Zerbi e Conte sarebbero interessati a sedersi sulla panchina del Diavolo.

Per il momento il Milan non sembra aver recepito il messaggio, ma il il ponte fra maggio e giugno sarà importante per capire se si tratti di volontà o strategia. Anche perché la Juventus dovrebbe aver soffiato uno dei nomi più interessanti per il futuro rossonero: quello di Thiago Motta.

Tant’è che resta un’ultima partita a Stefano Pioli da allenatore del Diavolo, una partita che potrebbe segnare uno spartiacque nella storia recente dei rossoneri. In particolare sarà la Salernitana già retrocessa ad affrontare il Milan a San Siro, dove ci sarà una novità: la squadra scenderà in campo con la maglia della prossima stagione.

Milan-Salernitana, la nuova maglia

Com’è ormai di uso comune, il Milan presenterà la sua divisa ufficiale della stagione 2024/25 nell’ultima gara casalinga: quella con la Salernitana. Saranno dunque i campani a vedere la nuova maglietta rossonera del Diavolo per la prima volta dal vivo: magra consolazione considerando la retrocessione in Serie B. Il club ha annunciato, tramite il proprio profilo X, che la data della partita sarà importante per i colori rossoneri, facendo un chiaro riferimento alla nuova divisa del Diavolo. In particolare la divisa, firmata Puma, dovrebbe essere un ritorno al passato.

Infatti, seguendo quelli che sono stati i rumors delle ultime settimane, Puma avrebbe ricalcato la maglietta della stagione 2011/12. La stagione in sé non porta ricordi felicissimi ai tifosi rossoneri: secondo posto dietro alla Juve di Conte, condito da scivolone di metà stagione e gol di Muntari.

Eppure un ritorno a quel tipo di stile potrebbe piacere ai tifosi del Milan: i primi dettagli dovrebbero essere le strisce sottili ed il ritorno del colletto bianco. Ora si dovrà aspettare la giornata di domani per la presentazione ufficiale e la sera di sabato per vederla per la prima volta scendere in campo a San Siro.