Milan, Calabria e le parole d’amore ai compagni: “Sono una famiglia”

Le parole di Davide Calabria, capitano del Milan, emozionano l’intero ambiente rossonero in vista dell’ultima partita di A

Al via l’ultima giornata di campionato di Serie A: il Milan è atteso nella sfida contro la retrocessa Salernitana che proverà ugualmente a chiudere in bellezza la propria avventura nel campionato maggiore.

Tante emozioni e chissà se qualche lacrima tra i tifosi per l’atto finale di San Siro, considerata l’ultima partita di Stefano Pioli che dopo 240 panchine in rossonero lascerà Milanello: la dirigenza rossonera è al lavoro con Paulo Fonseca e la trattativa potrebbe chiudersi a breve.

Ultimi chilometri sul prato di San Siro anche per Simon Kjaer che non rinnoverà il proprio contratto e del bomber rossonero Olivier Giroud, che ha già annunciato nelle scorse settimane il proprio trasferimento in MLS nella prossima stagione.

L’attaccante francese anche stasera guiderà l’attacco rossonero nella sua migliore stagione da quando è approdato in Serie A con ben 14 reti all’attivo.

Queste le ultime scelte di Stefano Pioli con il Milan: confermato Mirante in porta per via dell’infortunio di Mike Maignan, sorpresa in mezzo al campo Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer spostato sulla trequarti offensiva.

Ci sono anche delle novità nella partita di stasera. Il Milan quest’oggi scenderà in campo con la nuova maglia realizzata per la prossima stagione: presente anche una patch per festeggiare i 125 anni della storia del Milan per il prossimo dicembre.

Calabria, le parole d’amore verso i suoi compagni: “Ci mancheranno”

Ai microfoni di DAZN è intervenuto Davide Calabria durante il prepartita di Milan-Salernitana, il capitano rossonero non ha nascosto emozioni e affetto verso Stefano Pioli e i calciatori che lasceranno i rossoneri dopo quest’ultima partita.

“Pioli mi ha dato tantissimo, sono stati anni fantastici: abbiamo creato un gruppo fantastico, non è sempre così facile creare sintonia tra i giocatori” – dice Davide Calabria, che continua sull’addio del tecnico: “Abbiamo creato qualcosa di bello, sia a livello personale che di squadra. Ci mancherà e mi mancherà, auguro il meglio a lui e anche ai ragazzi che ci lasceranno.”

Non sono mancate parole d’amore da parte del capitano rossonero anche per Simon Kjaer e Olivier Giroud, che lasceranno il Milan dal 30 Giugno: “Sono stati fondamentali per questa squadra, hanno dato una mano sia a livello di spogliatoio che a livello tecnico e tattico, saranno per sempre come una famiglia.”

Parole da brividi piene d’emozione da parte di Davide Calabria nel prepartita del match che saluterà delle colonne portanti del Milan, in attesa dei rossoneri del futuro pronti a tornare a competere per il titolo già nella prossima stagione.