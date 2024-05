Milan, c’è attesa per l’ufficialità: è già arrivato

Nel pomeriggio odierno, la dirigenza di Via Aldo Rossi è stata impegnata in un incontro molto importante per il futuro del club rossonero.

Sulla sponda rossonera del Naviglio è tempo di riflessioni: dopo una stagione altalenante, il Milan ha bisogno di ripartire, per tornare ai massimi livelli sia a livello nazionale che europeo. Il primo cambiamento avverrà in panchina, visto che nell’ultima giornata di Serie A i rossoneri hanno salutato il tecnico Stefano Pioli, alla guida della squadra dal 2019.

Gli altri cambiamenti, invece, avverano nella rosa rossonera: tra poche settimane si apre ufficialmente la sessione estiva del calciomercato, con la quale il Milan avrà la possibilità di sistemare la propria rosa. A livello dirigenziale, invece, nella prima squadra non ci saranno cambiamenti, con Moncada, Furlani e Ibrahimovic alla guida dell’area tecnica.

Novità in arrivo per il futuro del Milan: Kirovski nuovo dirigente

A partire dalla prossima stagione, in casa Milan potrebbero esserci grandi cambiamenti: da tempo ormai, in Via Aldo Rossi, si pensa all’ipotesi di una seconda squadra rossonera, in particolare del progetto Under 23, da iscrivere al Campionato di Lega Pro, la Serie C. In Italia, già due squadre hanno avviato questo progetto: la Juventus prima, l’Atalanta poi. La Vecchia Signora e la squadra bergamasca, infatti, oltre ad avere la prima squadra iscritta regolarmente al Campionato di Serie A, hanno creato la propria seconda squadra, la cosiddetta U23, che militano in Serie C. In questo modo, i ragazzi del vivaio giovanile, che magari sono a cavallo tra la primavera e la prima squadra, si accingono a giocare a livello professionistico.

Il Milan, dunque, ha seriamente intenzione di mettere in piedi la squadra U23, che sarà guidata da Daniele Bonera, ex difensore della squadra rossonera, che ha iniziato la sua carriera da allenatore come collaboratore tecnico di Stefano Pioli.

Alla nuova squadra dell’U23 dovrà essere associato un nuovo dirigente: come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera questo pomeriggio ha avuto un incontro con Jovan Kirovski, arrivato a Milano proprio nella giornata odierna. L’ormai ex direttore tecnico dei Galaxy ha incontrato Moncada per parlare del progetto della squadra Under 23.

L’obiettivo sarà quello di dare un’opportunità in più ai giovani tesserati del club, preparandoli al calcio professionistico e facendo maturare loro esperienza. Gli esempi di Juventus e Atalanta possono confermare la validità dei progetti, che ogni società dovrebbe prendere seriamente in considerazione.

L’ufficialità della “seconda squadra” molto probabilmente avverrà nelle prossime settimane, con anche la conferma dell’iscrizione al campionato di Lega Pro.