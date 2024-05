Milan, c’è un grosso problema per Zirkzee: così salta tutto

Calciomercato Milan – C’è un grosso problema per Joshua Zirkzee, l’ostacolo può far saltare tutto. Tifosi preoccupati nelle ultime ore.

Sono ore calde in casa Milan, dopo la separazione delle strade con mister Stefano Pioli. Il nuovo tecnico non è stato ancora annunciato, ma la società è a lavoro per programmare al meglio il futuro e rendersi protagonista in ottica calciomercato.

Il prescelto per la panchina sembra essere Paulo Fonseca, che lascerà il Lille per tornare in Italia dopo l’esperienza vissuta a Roma, dove non ha passato periodi facili. La finestra di mercato è prossima all’apertura e il club rossonero non intende farsi trovare impreparato.

Sarà una sessione lunga e impegnativa, dove i tifosi capiranno quale sarà il futuro dei 3 pezzi pregiati, ovvero Leao, Maignan e Theo. Quest’ultimo sembra essere il più cercato, ma i rossoneri vogliono intervenire in entrata e lo faranno a partire dal reparto offensivo, dove l’addio di Olivier Giroud obbliga la dirigenza ad effettuare un grande colpo.

I nomi sono molti e si trovano in giro per l’Europa, ma non è da escludere che al Milan basti spostare il mirino verso Bologna per assicurarsi il nuovo bomber.

Zirkzee-Milan, affare bloccato? La richiesta spaventa i tifosi

Infatti, Joshua Zirkzee è da mesi l’obiettivo di molte squadre e la stagione fatta ha stregato tutti. L’olandese è seguito anche dalla squadra dirigenziale rossonera e ha una clausola rescissoria di 40 milioni esercitabile tra il 1 luglio e il 15 agosto. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo X, l’ostacolo per il calciatore è un altro e i tifosi sono molto preoccupati nelle ultime ore.

Il noto esperto di mercato ha annunciato di avere conferme sulle richieste di commissioni da parte degli agenti di Zirkzee. La cifra è tra i 15 e i 20 milioni di euro, un prezzo affatto basso che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ad un ipotetico trasferimento del centravanti a Milano.

In questa stagione, l’ex Parma ha realizzato ben 12 gol e 7 assist tra Serie A e Coppa Italia, numeri che evidenziano il suo senso del gol, ma anche la qualità nel mandare in porta il compagno. Sarà una sessione estiva di calciomercato molto lunga, destinata a vedere club che faranno di tutto per assicurarsi il giovane talento classe 01′.