Milan, che disastro: non accadeva da quasi 100 anni

Il dato sul Milan non lascia spazio a molti commenti: era da quasi 100 anni che non si faceva così male. Tifosi rossoneri sconsolati.

Quella del Milan non si può di certo considerare una stagione positiva. Sabato sera a San Siro contro la Salernitana, i Rossoneri metteranno il punto su un’annata tutto fuorché soddisfacente. Il secondo posto non può essere ritenuto un piazzamento fallimentare, ma è chiaro che i quasi 20 punti di distacco dall’Inter raccontano di uno Scudetto mai sfiorato, se non nelle prime giornate.

Insufficiente anche il percorso europeo con la squadra eliminata prima ai gironi di Champions League e poi ai quarti di Europa League contro una Roma tutt’altro che imbattibile.

I risultati sono lo specchio di una gestione tecnica che ha lasciato molto a desiderare, con Stefano Pioli ai saluti dopo cinque stagioni in rossonero, ma anche di un organico che ha dimostrato di non essere totalmente all’altezza. Fare di tutta l’erba un fascio sarebbe ingiusto verso quei giocatori che si sono resi protagonisti di un’ottima stagione, ma al tempo stesso non si possono neanche dimenticare i rossoneri che hanno deluso le aspettative.

Il rendimento di molti giocatori ha ovviamente avuto anche delle conseguenze sulla Nazionale, con alcuni rossoneri tagliati fuori dalle competizioni internazionali che inizieranno a fine giugno. Tra questi rientrano anche gli italiani (già pochi) che non hanno convinto Luciano Spalletti a portarli ai prossimi Europei. La statistica parla chiaro: il Milan non faceva così male dal 1938.

Nessun italiano del Milan agli Europei o Mondiali: non accadeva dal 1938

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Giuseppe Pastore era dal lontano 1938 che la Nazionale italiana non si presentava ad una rassegna europea o mondiale senza neanche un giocatore rossonero. Il dato è senza dubbio il risultato di una stagione abbastanza negativa, ma è anche la conseguenza di una gestione societaria che ha dimostrato di non puntare molto sui giovani italiani.

Non tenendo conto del secondo e terzo portiere (Sportiello e Mirante), sono appena sei i giocatori italiani presenti nella rosa del Milan: si tratta di Calabria, Gabbia, Caldara, Terracciano, Florenzi e Pobega. Di questi solo il capitano rossonero è un titolare nell’undici di Pioli, a dimostrazione di quanto il Milan sia tutto fuorché italiano. Inutile dire che avere tanti italiani in rosa non si traduce nell’avere un organico di livello, ma è chiaro che nello spogliatoio servirebbero più giocatori che possano trasmettere il vero milanismo.