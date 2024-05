Milan, colpo di scena: il nuovo bomber dalla Premier

Il Milan mette nel mirino un attaccante della Premier League: i rossoneri guardano in casa dell’Arsenal.

Prosegue senza freni la caccia al nuovo attaccante in casa Milan. Il tema centravanti resta uno dei nodi più impellenti che la società rossonera deve assolutamente sbrogliare. Quanto prima, il club lombardo vuole garantire alla piazza il degno erede di Olivier Giroud. Gli operatori di mercato del Milan hanno il compito di portare all’ombra della Madonnina un centravanti che soddisfi le pretese di tutti, tifosi compresi.

L’identikit ideale per il nuovo attaccante rossonero prenderà una piega ben precisa con l’arrivo di quello che sarà il successore di Stefano Pioli. Le scelte della società per la panchina sarebbero ricadute su Paulo Fonseca, che sembra essere ormai prossimo dal diventare il nuovo condottiero del club.

Il Milan sbircia in Premier League

Sono diversi i nomi dei centravanti che il Milan avrebbe inserito nel proprio mirino. Tra questi ci sono: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. A questa folta lista di nomi, si sarebbe aggiunto un giocatore di spicco della Premier League.

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, il Milan starebbe valutando anche l’ipotesi Gabriel Jesus. Le intenzioni dell’Arsenal sarebbero quello di aprire le porte della cessione al calciatore brasiliano. Per cederlo, i Gunners si vedono obbligati ad andare incontro all’eventuale acquirente, contribuendo al mantenimento dell’ingaggio con la formula del prestito, o dicendo addio al calciatore garantendogli una buona uscita.

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, avrebbe chiesto espressamente un nuovo centravanti, mettendo alla porta Gabriel Jesus. Tuttavia, l’attaccante ex Manchester City ha ancora 3 anni di contratto con i Gunners, società dalla quale percepisce un ingaggio di 15 milioni netti a stagione. Il giocatore brasiliano è approdato ai Gunners nell’estate del 2022, costando 50 milioni di euro dal Manchester City.

Il calciatore 27enne è cercato da diversi club arabi e anche da alcune società di alto rango della stessa Premier League. Il Milan dovrà competere con loro, ma forse anche con qualche compagine della Serie A. Non molto tempo fa, sul calciatore si vocifera di un’interesse da parte di club come Napoli, Inter e Juventus.

L’idea della società rossonera sarebbe quella di sondare il terreno al più presto per capire la fattibilità dell’operazione. Gabriel Jesus per il club rossonero sarebbe un vero e proprio colpo da novanta. Pur di liberarsi del suo pesante stipendio, l’Arsenal potrebbe decidere anche di lasciarlo partire per un’offerta da 40 milioni di euro più bonus. Una cifra che il Milan ha messo in preventivo nella spesa per il nuovo attaccante.