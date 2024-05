Milan davanti alla Juventus: la sentenza che non lascia dubbi

La sentenza del giornalista non lascia alcun dubbio per il futuro rossonero: il Milan sarà davanti alla Juventus.

Il Milan avanza verso l’ultimo impegno della stagione che vedrà la Salernitana arrivare a San Siro. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, anche se i rossoneri hanno da farsi perdonare la deblace di Torino. In particolare l’occasione sarà importante per salutare Stefano Pioli, ormai fuori dai radar che puntano al futuro del Diavolo.

Inoltre il Milan mostrerà la propria nuova veste disegnata da Puma, che i tifosi sperano essere di buon auspicio per la prossima stagione. Anche perché la dirigenza rossonera ha tanto a cui pensare per l’annata che verrà.

In primo luogo c’è da capire chi sarà il nuovo allenatore, anche se tanti indizi portano a Fonseca. Dopodiché il Milan scenderà in campo sul calciomercato, con l’obiettivo primario che è quello dell’attaccante. Infatti Olivier Giroud, punto di riferimento del reparto offensivo rossonero in questi anni, ha già annunciato la sua partenza verso gli States.

Proprio lato mercato è interessante vedere l’analisi fatta da Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Infatti Ravezzani ha specificato come il Milan dovrebbe essere in vantaggio sul mercato rispetto alle proprie concorrenti più vicine: Inter e Juventus. Il motivo è da ricercare nel bilancio rossonero.

Mercato, Milan davanti alla Juve secondo Ravezzani

Maggio è agli sgoccioli e tra poco inizierà veramente il tran tran del calciomercato. Il Milan ha bisogno di organizzarsi per trovare un attaccante in grado di far dimenticare velocemente Olivier Giroud, innescando una partnership con Leao e Pulisic. In particolare, secondo Fabio Ravezzani, i rossoneri dovrebbero partire il pole position rispetto ad Inter e Juventus. Infatti il direttore di Telelombardia ha spiegato il suo pensiero con un post su X: “Quest’estate il Milan partirà con indubbio vantaggio sul mercato. Infatti non ha nessuna necessità di correggere il proprio bilancio, a differenza di Inter e Juventus”.

Dopodiché Ravezzani ha spostato le responsabilità sulla dirigenza rossonera: “Se i dirigenti saranno bravi, i risultati della squadra saranno migliori rispetto al recente passato dei concorrenti”. È chiaro che il Diavolo non abbia i problemi finanziari di Inter e Juventus che, per motivi diversi, non potranno spendere cifre esorbitanti ai blocchi di partenza. Eppure gli ultimi anni ci hanno mostrato come sia importante spendere bene, invece che spendere tanto.

Per questo motivo Ravezzani ha messo la lente d’ingrandimento sulle responsabilità della dirigenza del Milan, rinforzata lato sportivo da Zlatan Ibrahimovic. Mai come quest’anno il Diavolo potrebbe avere la possibilità di partire in pole position, poi il campo darà il suo verdetto.