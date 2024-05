Milan, Fonseca si avvicina: i dettagli dell’accordo

In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al nuovo tecnico, con Fonseca che si avvicina a grandi passi al traguardo.

Sono state settimane caldissime in casa Milan. Dopo aver preso la decisione di non confermare Stefano Pioli sulla panchina rossonera per la prossima stagione, la dirigenza del club ha iniziato a sondare diversi profili. Tanti i nomi valutati, con l’idea di puntare su un profilo straniero che è sempre rimasta la più percorsa. Dopo aver abbandonato la pista che portava a Julien Lopetegui il nome di Paulo Fonseca è sempre stato in cima alla lista della dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Alla fine a spuntarla dovrebbe essere proprio il tecnico del Lille, con la trattativa per portarlo a Milano che si starebbe avvicinando alla linea del traguardo.

Milan-Fonseca, ci siamo: cifre e durata dell’accordo

Il Milan ha scelto: Paulo Fonseca è il prescelto per diventare il nuovo allenatore del Milan. I contatti tra le parti sarebbero continui da giorni, con l’intenzione di limare tutti i dettagli il prima possibile ed annunciarlo ai tifosi.

Il portoghese dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno e guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione. La prossima settimana sarà decisiva, con il saluto nel weekend da parte di Pioli ai tifosi che darà inizio alla nuova era del Milan.