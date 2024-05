Milan, l’ammissione di Thiaw: “Ci ha fatto male”

In una recente intervista Malick Thiaw ha sottolineato qual è stato l’episodio che più ha inciso sulla stagione poco esaltante del Milan.

Poco più di 48 ore e terminerà ufficialmente la stagione 2023/24 del Milan. Il bilancio finale parla di un secondo posto a quasi 20 punti di distanza dai cugini dell’Inter (che hanno festeggiato lo Scudetto proprio nel derby), di un’eliminazione ai gironi di Champions con conseguente eliminazione ai quarti di finale di Europa League e di un K.O. interno ai quarti di finale di Coppa Italia. Senza dubbio un’annata opaca in cui si poteva fare molto meglio.

A deludere sono state anche molte prestazioni della squadra, apparsa troppe volte poco lucida e davvero molto fragile. Il principale tallone d’Achille dei Rossoneri può senza dubbio essere riconosciuto in una difesa che in tante occasioni ha fatto acqua.

Le statistiche parlano di un reparto difensivo non all’altezza, colpevole di aver subito troppi gol che hanno poi ovviamente inciso sui risultati finale di molte partite.

A far parte di questa difesa c’è anche Malick Thiaw, tra i tanti rossoneri che non hanno convinto a pieno. Va però ricordato che la stagione del centrale tedesco, al secondo anno in rossonero, è stata condizionata da qualche infortunio di troppo.

Nelle ultime ore l’ex Schalke è stato protagonista di un’intervista dove ha valutato la sua stagione e quella del Milan, parlando anche di quello che può essere ritenuto il punto di svolta.

Thiaw sicuro sul Milan: “L’eliminazione con la Roma ci ha fatto male”

Il classe ’99 è stato intervistato ai microfoni di Eurosport, facendo un riepilogo sull’annata rossonera. A detta sua la stagione del club non si può considerare negativa, con l’eliminazione in Europa League contro la Roma che ha senza dubbio influito sul morale della squadra:

L’infortunio ha sicuramente complicato le cose, non è stato semplice perché era la prima volta che mi fermavo per così tanto tempo. Sappiamo dal Milan ci aspetta sempre il massimo, ma non è stata una stagione così negativa. Alla fine siamo comunque arrivati secondi. L’eliminazione con la Roma ci ha fatto male perché volevamo vincere l’Europa League. Nella prossima stagione dovremo fare meglio.

Il giovane rossonero si è soffermato sul suo infortunio, che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per molto tempo. Sulla stagione del Milan il vero e proprio sliding doors sembra essere l’eliminazione contro la Roma ai quarti di Europa League, che ha frantumato il grande sogno del Diavolo e di tutti i suoi tifosi.