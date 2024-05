Milan, l’annuncio su Fonseca: spunta la data della firma

Paulo Fonseca è sempre più vicino alla panchina del Milan. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a stretto giro. Ecco quando è attesa la firma.

La panchina del Milan sta per accogliere un nuovo ospite d’onore. Dopo aver omaggiato Stefano Pioli nella serata di “San Siro”, il club rossonero prepara la nuova stagione. Un’annata che prenderà il via il prossimo 20 agosto e che dovrà sancire il ritorno alla vittoria dei rossoneri.

In via Aldo Rossi sono state settimane frenetiche, alla ricerca del nuovo tecnico. Tanti nomi circolati, ma nessun assalto. Fino a pochi giorni fa, quando la società ha intensificato i contatti con Paulo Fonseca.

Il contratto dell’ex timoniere della Roma, legato al LOSC Lille con un biennale firmato nell’estate 2022, è in scadenza. L’allenatore non rinnoverà con i francesi.

Si spalancano quindi le porte di Milanello, dove il portoghese è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della carriera da tecnico. Secondo quanto riportato i maggiori esperti di mercato, tra cui Fabrizio Romano e Daniele Longo, è fatta per l’arrivo di Fonseca al Milan.

Gli ultimi colloqui hanno portato alla definitiva fumata bianca, con gli ultimi dettagli che sono stati limati. Il 51enne nato in Mozambico firmerà un biennale fino al 2026 a 2,5 milioni annui, con opzione di un terzo anno cui seguirà un aumento di stipendio.

Milan, è fatta per Fonseca: definita la data dell’annuncio

Non ci sono quindi più dubbi. Le strade di Paulo Fonseca e del Milan stanno per convergere per tornare a vincere insieme. Spunta inoltre la data del possibile arrivo del portoghese a Milano e del conseguente sigillo. Ci sono ottime probabilità che l’ex Shakhtar, Porto e Roma firmi dopo la tournée dei rossoneri in Australia, come riferito da ‘Calciomercato.com’. Dopo il 31 maggio, giorno dell’amichevole con i giallorossi di De Rossi, i calciatori verranno ufficialmente a conoscenza del nome del nuovo tecnico.

Fonseca , dopo due stagione in chiaroscuro al Lille concluse al quinto (2022-2023) e al quarto posto (2023-2024), ha sentito il bisogno di sposare un progetto ambizioso. Chi, quindi, meglio del Milan, nonostante le avance del Marsiglia, il quale metteva sul piatto una proposta maggiore rispetto a quella del club di Cardinale.

Il portoghese tornerà quindi in Italia, tre anni dopo il biennio trascorso nella Capitale, sponda romanista. Non è escluso che l’allenatore possa portare con sé qualche giovane cresciuto sotto la sua guida negli anni trascorsi in Francia. Fonseca si troverà una squadra già improntata sul 4-2-3-1 o, in alternativa, il 4-3-3, modulo da lui prediletto. Al tecnico spetta il compito dovrà soverchiare i dubbi della tifoseria, per ridare entusiasmo ad un intero popolo.