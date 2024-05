Milan news, il club ha scelto il prossimo allenatore: la data dell’annuncio

Milan news, manca sempre meno alla fumata bianca relativa al prossimo allenatore. I rossoneri hanno scelto chi sostituirà Stefano Pioli.

Tra poche ore si chiuderà definitivamente il matrimonio tra il Milan e Stefano Pioli. Nella giornata di ieri il club rossonero ha ufficializzato la separazione dal tecnico parmense a fine stagione, che quindi questa sera a San Siro contro la Salernitana siederà sulla panchina del Diavolo per l’ultima volta. Con l’ex Lazio ai saluti, i tifosi adesso attendono solo il comunicato sulla scelta dell’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione.

Da diverse settimane i rossoneri, visto il futuro ormai già scritto di Pioli, avevano iniziato a guardarsi intorno sondando diverse piste. I nomi presi in considerazione sono stati davvero tanti (alcuni graditi ai tifosi e altri sicuramente meno), ma dopo un mese di maggio ricco di supposizioni ad aver battuto la concorrenza sembra essere Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese è accostato da diverso tempo al Milan, che ha ormai scelto di puntare tutto su di lui.

Milan Fonseca, questione di giorni: la prossima settimana sarà decisiva

Quello tra il Milan e Fonseca è stato un corteggiamento durato a lungo, con il club di via Aldo Rossi che non ha mai scartato la sua candidatura e con il lusitano che ha sempre posto il Diavolo in cima ai suoi desideri, preferendolo al Lille (squadra che lascerà tra pochi giorni) e al Marsiglia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dubbi sarebbero ormai sciolti e la prossima settimana dovrebbe arrivare il comunicato che darà inizio a questo nuovo ciclo.

I colloqui vanno avanti da diverse settimane e quasi tutti i dettagli sarebbero in via di definizione. Il prossimo venerdì, a campionato concluso, il Milan volerà in Australia per sfidare la Roma (proprio l’ex squadra di Fonseca) ed è molto probabile che l’annuncio ufficiale arriverà solo l’amichevole oltreoceano. Questione di giorni, dunque, e l’avventura di Fonseca sulla panchina rossonera avrà definitivamente inizio.

Attualmente il portoghese siede sulla panchina del Lille, con il quale ha chiuso il campionato in quarta posizione qualificandosi ai playoff di Champions League, dopo aver perso il terzo posto a causa del gol subito in extremis all’ultima giornata. Prima dei francesi Fonseca ha guidato la Roma dal 2019 al 2021 in un’esperienza senza dubbio poco esaltante. Ora il ritorno in Italia su una panchina ancor più pesante come quella del Milan.