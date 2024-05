Milan, Pioli cercato da una big di Serie A: le ultime

Stefano Pioli è pronto a lasciare il club rossonero, molti club bussano alla porta del tecnico che potrebbe finire in una big italiana

Ormai non è più una novità da diverso tempo, il Milan ha deciso di non puntare su Stefano Pioli in vista della prossima stagione: il contratto del tecnico non verrà prolungato e dunque sarà libero di cercare un nuovo club con cui compiere nuove esperienze.

Nella giornata di domani è atteso il comunicato ufficiale del club rossonero sull’esonero dell’attuale tecnico che riceverà dal Milan una buonuscita, mentre la dirigenza rossonera è già al lavoro da tempo per il nuovo allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli.

Paulo Fonseca è pronto, salvo sorprese, a prendere per mano il Milan nelle prossime stagioni: il club ha deciso di puntare sul tecnico ex Roma per ricostruire una squadra che possa lottare per il campionato e togliersi soddisfazioni anche in campo europeo nella prossima Champions League.

Il tecnico portoghese, come riportato dall’esperto di mercato Nico Schira, sembra aver raggiunto un accordo di principio per un contratto con i rossoneri fino al 2026, dove percepirà uno stipendio di 3.5 milioni di euro all’anno: il Milan però, deve sistemare anche le situazioni contrattuali non gradevoli per alcuni calciatori.

Con il nuovo allenatore ormai individuato e bloccato, Stefano Pioli è pronto a fare le valigie e partire via da Milano, ma solo per spostarsi di qualche chilometro.

Pioli-Atalanta, scenario possibile: ecco come

Un valzer delle panchine potrebbe scatenare una vera e propria rivoluzione in Serie A: Milan, Napoli e Atalanta sono affiliate dallo stesso destino.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo tecnico e Gasperini sembra essere, al momento, il nome più caldo per Aurelio De Laurentiis: il tecnico della Dea neo campione d’Europa con la vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, nella giornata di domani prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro.

Rinnovo con l’Atalanta o passaggio al Napoli, questo nel futuro di Gianpiero Gasperini che, in caso in partenza all’ombra del Vesuvio, libererebbe Stefano Pioli all’Atalanta che segue con attenzione l’attuale tecnico del Milan, come riferito da ‘Calciomercato.it’.

L’allenatore di Parma si ritroverebbe a giocarsi un’altra volta la Champions, questa volta sulla panchina bergamasca, e avrebbe la possibilità anche di disputare la Supercoppa italiana.

I prossimi giorni saranno decisivi ai fini del valzer delle panchine che potrebbe scatenarsi già nella giornata di domani. L’Atalanta come possibili alternative a Stefano Pioli, ha messo nel mirino anche Juric che lascerà il Torino a fine campionato e dunque libero per approdare in terra bergamasca.