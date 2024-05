Milan, presentata la maglia 2024/2025: tifosi in ansia (VIDEO)

Il Milan ha presentato la nuova maglia per la stagione 2024/2025. Un dettaglio preoccupante, però, non è sfuggito all’occhio attento dei tifosi rossoneri

“Rappresentare visivamente l’essenza del milanismo”: questo è l’obiettivo della nuova prima maglia del Milan per la stagione 2024/2025. Presentata tramite un video pubblicato dal club sui propri canali social, la nuova maglia ha subito catturato l’attenzione dei tifosi.

Il Milan ha presentato con orgoglio la sua nuova divisa per la prossima stagione, e l’attenzione è subito stata catturata dalla scelta di ritornare alle origini. Dopo un’annata caratterizzata da righe sfumate, il club rossonero ha deciso di riconnettersi con la sua tradizione attraverso strisce verticali rosse e nere ben definite, un omaggio chiaro alla storia gloriosa della squadra. Ma un dettaglio preoccupante non è affatto sfuggito all’occhio attento dei tifosi rossoneri, che hanno generato un clima di allarmismo relativo ad un’assenza importante.

Milan e Puma presentano la nuova maglia: assente Theo Hernandez, tifosi in apprensione

Ac Milan e Puma hanno presentato la nuova maglia del Milan per la stagione 2024/2025. Una congiunzione tra tradizione e innovazione ha dato vita a questo design che il club ha orgogliosamente condiviso sul proprio profilo social X, tramite un video di presentazione.

Un particolare però, ha lasciato interdetti i tifosi rossoneri. Il lancio della nuova maglia ha visto la partecipazione di volti noti della rosa rossonera, tra cui Pulisic e Okafor. I tifosi però non hanno potuto non notare l’assenza di Theo Hernandez. Di conseguenza, molti commenti sui social hanno ipotizzato un suo possibile imminente trasferimento altrove.

Il clima attuale in casa Milan non è dei migliori. I tifosi non sono soddisfatti della stagione giunta quasi al termine e le prospettive sul mercato al momento lasciano innumerevoli dubbi, soprattutto per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore. In questa situazione, i tifosi accolgono la nuova maglia del Milan focalizzandosi su una pesante assenza come quella di Theo Hernandez, ipotizzando persino che il giocatore sia stato già venduto.

La nuova maglia per la stagione 24/25, comunque, avrà il suo debutto nell’ultima gara di campionato del Milan contro la Salernitana. Verrà omaggiata la storia del club, con un richiamo ai 125 anni di storia del Milan, celebrati tramite una patch presente sul retro della maglia. La parola d’ordine, dunque, sarà “milanismo”, uno slogan che il club ha tenuto a ribadire tramite la collaborazione con il brand Puma.