Milan, svolta sul futuro di Maignan: colpo di scena inevitabile

Novità importantissime in casa Milan. Sterzata incredibile sul futuro di Mike Maignan. Il colpo di scena è attesa nelle prossime settimane.

Titoli di coda sulla stagione 2023/2024. Un’annata controversa per il Milan, attraversata da ottime prestazione e incredibili cali di tensione. Probabilmente, a bilanci fatti, non è andata come il popolo rossonero si augurava. Ma bisognerà ripartire immediatamente, da quanto di buono fatto vedere in campionato, concluso al secondo posto. Il Diavolo assisterà a diversi passaggi di consegne, ancora da definire.

Ma alcuni capisaldi del gruppo squadra hanno ricevuto la standing ovation di “San Siro”. La rosa del Milan 2024/2025 non annovererà calciatori esperti come Kjaer e Giroud e non avrà in panchina Stefano Pioli. Le infinite vie del mercato definiranno se qualcun altro sarà accompagnato alla porta. Non è escluso che a dover lasciare sia un big, sulla falsa riga della cessione di Tonali.

I pezzi pregiati più esposti in vetrina sono Theo Hernandez e Mike Maignan. Voci estere accostano i due francesi a top club europei. Potrebbe però cambiare il piano in via Aldo Rossi per ciò che concerne il portierone. Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, la società ha deciso di affidare il compito di leader del presente e del futuro al portierone.

Milan, cambia il futuro di Maignan: il francese verso la permanenza

Magic Mike è legato ai colori rossoneri fino al giugno 2026 con un ingaggio pari a tre milioni e duecentomila euro annui. La dirigenza rossonera appare sempre più intenzionato a proporre la firma di rinnovo dell’estremo difensore, con stipendio ritoccato per agganciare, se non superare, i più “ricchi” della squadra. Il piano d’attacco del club è già cominciato attraverso contatti sempre più frequenti con l’entourage del numero 16.

Non sarà una passeggiata trovare l’accordo, ma da ambo le parti traspare la volontà di proseguire insieme. Il Diavolo non vuole farsi sfuggire colui che potrebbe ricoprire un ruolo di spicco non solo in campo, ma anche negli spogliatoi.

Nelle pareti di casa Milan riecheggiano le parole di Pioli: “D’impatto credo che Maignan possa essere un punto di riferimento per il futuro“. Come l’ex tecnico, anche Giroud ha incoronato il connazionale: “Come leader vedo bene giocatori come Mike”.

Insomma, le aspettative del vecchio corso sono alte verso il portierone. Il nuovo ruolo potrebbe galvanizzare Maignan, reduce da una stagione non proprio esaltante, anche a livello personale, complici i numerosi infortuni.

Il problema alla mano sinistra non fermerà l’ex Lille, pronto a difendere i pali della Nazionale francese in Germania. Dopo di che Mike si ritufferà in orbita Milan, per spalancare le porte ad una nuova epoca da leader.