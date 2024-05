Milan, tutto su Fonseca: svelato il motivo della scelta

Molto probabilmente Fonseca si unirà al Milan e prenderà il posto di Stefano Pioli: svelato il motivo della scelta dell’allenatore portoghese.

Questa sera si chiuderà definitivamente il Campionato di Serie A 2023-2024, con gli ultimi match che decreteranno la terza retrocessa nel campionato minore, dopo Salernitana e Sassuolo. Il Campionato del Milan si è concluso ieri sera, nell’ultima partita casalinga, contro la Salernitana: i rossoneri hanno concluso la propria stagione con un pareggio, dopo essere stati rimontati dalla squadra di Colantuono. Per il Milan, sono andati a segno Leao e Giroud nella prima frazione di gioco; nel secondo tempo, invece, ha trovato il suo primo gol stagionale Davide Calabria.

La serata di San Siro ha regalato non poche emozioni all’ambiente rossonero: Kjaer e Giroud hanno salutato definitivamente il Milan, dopo rispettivamente quattro e tre stagioni con la maglia rossonera. Anche il tecnico Stefano Pioli ha salutato la squadra rossonera, dopo cinque stagioni alla guida del diavolo. Per la dirigenza rossonera, dunque, è arrivato il momento di trovare un nuovo allenatore e l’indiziato numero uno è Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma.

Fonseca-Milan: cosa ha spinto a scegliere il tecnico portoghese

Il futuro della panchina del Milan sembra essere già scritto: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i primi giorni di giugno saranno decisivi per la firma di Paulo Fonseca, che guadagnerà 3 milioni a stagione più bonus. Fonseca firmerà un contratto triennale oppure un biennale con l’opzione per il terzo.

Come riportato da Calciomercato.com, alla base della scelta di Fonseca per la panchina del Milan ci sarebbero tre motivi principali: il tecnico portoghese ha esperienza sia in Italia che in Europa, considerato che è quasi vent’anni che esercita la professione di allenatore. Ha un gioco improntato sulla matrice offensiva, come gli allenatori emergenti di questi ultimi anni, e ha una certa propensione a lavorare con i giovani, per i quali conserva un certo appeal. L’ex tecnico della Roma, dunque, può ben presto unirsi al Milan e cominciare una nuova avventura sulla panchina dei rossoneri: a fine stagione, Fonseca lascerà la sua attuale squadra, il Lille, e sarà pronto a ripartire dall’Italia.

In queste ultime ore, la scelta di Fonseca per la panchina del Milan è stata discussa, poiché non considerato un tecnico all’altezza della squadra rossonera: le prossime ore saranno decisive per la conferma della firma; successivamente bisognerà lasciare lavorare l’oramai ex allenatore del Lille, con tutti i suoi giocatori a disposizione.