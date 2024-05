Mkhitaryan, gesto da applausi sul Milan: arriva la spiegazione

Henrikh Mkhitaryan ha deciso ancora una volta di distinguersi in mezzo alla folla per la sua signorilità e sportività, i rossoneri hanno apprezzato.

I nerazzurri hanno vinto il meritato scudetto, con la seconda stella e Milano è giustamente scoppiata in un clima di festa e gioia perenne. Come di consueto, la squadra campione d’Italia ha eseguito il giro della città sul pullman.

Ci sono stati gli ovvi sfottò che solitamente contraddistinguono il calcio dagli altri sport, alcuni divertenti mentre altri totalmente fuori luogo. Tra i festeggiamenti infatti è anche uscita una multa per il terzino nerazzurro Dumfries. Tornando all’armeno ex Arsenal, il calciatore di Inzaghi non solo ha deciso di non fare alcuno sfottò verso il Milan… ha fatto di più.

Mkhitaryan rifiuta lo striscione contro il Milan

Nel mezzo della festa nerazzurra è apparso uno striscione con su scritto “Milanista chiacchierone” che riportava al coro della curva nerazzurra contro i cugini. Henrikh Mkhitaryan ha pero deciso di rifiutare lo striscione visto che ha preferito dare priorità alla festa dell’Inter, l’armeno non ha visto il senso di parlare del Milan durante dei festeggiamenti dell’Inter.

Un gesto parecchio apprezzato dai tifosi del Diavolo, l’armeno ha ottenuto il rispetto dell’altra squadra di Milano così facendo. Un modo nobile per evitare ulteriori polemiche. Il calciatore ha spiegato l’accaduto nella sua intervista a La Stampa di oggi, in cui ha affermato di aver rifiutato lo striscione dopo che un collaboratore di Inzaghi gli aveva spiegato il significato di questo. L’interista ha poi puntualizzato: “Non ho voluto alzarlo perché era la festa per il nostro scudetto, non contro il Milan”.