News Milan, c’è la dolce conferma: budget da top team da investire sul mercato

Calciomercato Milan, ai rossoneri piacciono diversi profili: il piano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha altri profili interessanti nel mirino, uno di questi è Youssouf Fofana, mediano del Monaco. Il Milan cerca un centrocampista che sia in grado di aiutare maggiormente la difesa e l’identikit del giocatore corrisponde alla perfezione, visto che ha aiutato il Monaco a mantenere il secondo posto in Ligue1 con 32 partite. Per il giocatore pronti 25 milioni di euro sul piatto.

In difesa invece il Milan ha una doppia necessità, serve sia un centrale che un terzino destro. Igor, ex gigante della Fiorentina e oggi al Brighton, sembrerebbe essere una delle ultime idee rossonere, il giocatore conosce già la Serie A, infatti ha giocato prima alla Spal e poi in viola e l’estate scorsa è stato ceduto in Premier per 17 milioni e altri tre di bonus. C’è poi da intervenire a destra con un terzino e le possibilità sono due: la prima è Emerson Royal, 25 anni, oggi al Tottenham che ha le caratteristiche che Fonseca cerca nei suoi terzini, ma il prezzo si aggira intorno ai 30 milioni, cifra che il Milan vorrebbe evitare di pagare. L’alternativa, a costi più bassi, è Tiago Santos, classe 2002, del Lilla. Il ragazzo viene valutato tra i 10 e 12 milioni e ha il vantaggio di essere già stato allenato da Fonseca. Insomma sarà un mercato ricco di scelte per il Milan.